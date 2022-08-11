Головне за ніч. Четвер, 11 серпня

Троє загиблих в Нікополі, обстріли Харкова та Сумщини, удар по Краматорську, " перемога " над ковідом у КНДР.

Знову нічні ворожі обстріли — і знову, на жаль, жертви. Троє мешканців Нікополю загинули внаслідок обстрілу чотирьох із семи районів Дніпропетровщини.

По Нікопольському району ворог випустив 120 снарядів із "градів". За ніч було три обстріли. Ще сім містян отримали поранення, серед них 13-річна дівчинка.

"У місті понівечені понад 40 багатоповерхівок. П’ять квартир зруйновані. Рятувальники розбирають завали і шукають людей", – написав у телеграмі голова ОВА Валентин Резніченко.

Пошкоджено три школи, кілька магазинів, гаражі та автівки. Перебита лінія електропередач.

Руйнування є також у Червоногригорівській громаді, в Зеленодольській громаді Криворізького району, в Синельниківському районі ворог ударив по Великомихайлівській громаді, пошкоджені млин та будинки, постраждало подружжя. У Дніпровському районі — "приліт" ракети.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що війська РФ зосереджують зусилля на встановленні повного контролю над Донбасом. Ворог продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах.

На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження неподалік Удів, Петрівки, Протопопівки, Коробочкиного та Шевелівки.

На Слов’янському напрямку противник здійснював обстріли з артилерії та танків поблизу Карнаухівки, Вірнопілля, Богородичного, Мазанівки та інших.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 11 серпня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що Росія вже втратила в Україні 43 000 солдатів. За минулу добу Збройні сили України знищили ще 200 окупантів.

Найбільших втрат за добу ворог зазнав, як і напередодні, на Донецькому напрямку.

Про інші втрати загарбників – у новині.

Уночі 11 серпня окупанти обстріляли Харків, влучили у двір житлового будинку у центрі міста.

“О 4:28 черговий нічний обстріл Харкова. Усього чотири прильоти, один за одним”, – написав мер міста Ігор Терехов у Телеграмі.

Також упродовж доби ворог масовано обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів. Другий день поспіль окупанти безперервно обстрілюють село Циркуни. Учора протягом дня зафіксовано 12 обстрілів села, сталося 10 пожеж. Зруйновані приватні будинки, господарчі споруди, магазини, кафе, гаражі. Поранення отримала жінка 76 років, її стан - середньої тяжкості.

Росія за ніч з мінометів обстріляла три громади Сумщини, по Краматорську вдарила з С-300, пошкоджено щонайменше три приватні будинки..

Про це йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Обстрілів зазнали також Луганщина, Миколаївська, Дніпропетровська, Харківська, Херсонська області.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

Детальніше – в нашій новині.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оголосив про "перемогу над коронавірусом" у країні і наказав скасувати усі протиепідемічні заходи, запроваджені в травні.

На засіданні, присвяченому протиепідемічним заходам, Ин заявив, що в країні ковіду немає, однак закликав зберігати пильність і вживати заходів контролю через поширення віспи мавп та інших варіантів COVID-19.

Сестра диктатора Кім Е Чжон звинуватила у "провокуванні проникнення" COVID-19 до Північної Кореї владу Південної Кореї. За її словами, з Південної Кореї до КНДР "вирушають листівки та речі, через які поширюється вірус".

Надворі точно двадцять перше століття?

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