Росія за ніч з мінометів обстріляла три громади Сумщини, по Краматорську вдарила з С-300, – ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

На Сумщині ночі були мінометні обстріли Хотінської, Юнаківської, Середино-Будської громад. Інформація щодо наслідків уточнюються. За минулу добу росіяни випустили близько 200 мін та снарядів по територіях Білопільської, Краснопільської, Новослобідської, Сумської, Хотінської громад. Використовували також стрілецьку зброю. Внаслідок обстрілів тимчасово без газу лишалися люди у Сумській, Краснопільській та Хотінській громадах. Наразі більшість проблем усунута, йдеться у зведенні від військових адміністрацій станом на 8 ранку.

У Дніпропетровській області ворог обстріляв Нікопольський, Криворізький, Синельниківський та Дніпровський райони.

У Нікопольському під удар потрапили Нікополь та Червоногригорівська громада. У Нікополі троє людей загинули, семеро поранені, серед них – 13 річна дитина. У місті пошкоджено понад 40 багатоповерхівок, три школи, магазини, гаражі, автівки. Перебито лінію електропередач, понад 6000 людей без світла. У Нікополі рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованих квартир.

У Червоногригорівській громаді пошкоджено 14 будинків, амбулаторія, стадіон та магазин. Також перебито лінію електропередач. До тисячі людей без світла. Без постраждалих. У Синельниківському районі ворог обстріляв Великомихайлівську громаду. Пошкоджені кілька будинків та млин. Постраждала літня подружня пара. Жінка у лікарні. У Криворізькому районі росіяни з "ураганів" обстріляли Зеленодольську громаду. Було дві пожежі. Люди не постраждали. У Дніпровському районі – "приліт" ракети. Дані щодо наслідків уточнюються.

У Харкові о 4.30 було влучання в Київський район, пошкоджена одноповерхова офісна будівля, балкони та вікна в житловому домі. Пожежі та постраждалих немає. По області окупанти стріляли по Харківському району (у Циркунах – 12 пожеж), Чугуївському, Ізюмському районах. За даними екстреної медичної допомоги, протягом доби постраждала одна людина, стан середній.

На Луганщині протягом минулої доби росіяни застосовували авіацію поблизу вісьмох населених пунктів, розташованих на межі областей. Безуспішно штурмували одразу за вісьмома напрямками – під тиском ЗСУ повсюди відступили. Ще на трьох ділянках бої тривають і дотепер.

У Донецькій області вночі Краматорськ обстріляли ракетним комплексом С-300. Пошкоджено щонайменше три приватні будинки. Про постраждалих інформація поки що не надходила. За добу росіяни обстріляли Авдіївку, Красногорівку, Курахове, Бахмут, Мар’їнку, с. Кам’янка, с. Карлівка, с. Олександропіль, с. Ласточкине. Пошкоджено 2 багатоповерхівки, 12 приватних житлових будинків, будівлі ПрАТ "АКХЗ", магазин, електромережа, службовий автомобіль. За добу по області 11 загиблих та вісім поранених цивільних.

У Миколаївській області вчора ввечері та сьогодні зранку ворог обстрілював с. Костянтинівка Первомайської громади. Наслідки пошкоджень уточнюються. Постраждалих немає. У Баштанському районі вчора з вечора були обстріли за межами населених пунктів Широківської громади. Станом на зараз тривають обстріли за межами громади. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Протягом минулої доби обстрілів зазнали села Лепетиха та Кавказ. В смт Березнегувате внаслідок потрапляння боєприпасів та уламків виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Детальна інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.

У Херсонській області українські захисники завдають ударів по окупантах. Зокрема ЗСУ вдарили по мосту в районі Каховської ГЕС. Також вночі було знищено декілька складів та позицій військових Росії.

Минулої доби російські військові продовжили здійснювати обстріли із танків та артилерії різних калібрів вздовж лінії бойового зіткнення та завдали авіаційних ударів поблизу громад, які межують із деокупованими селами та сусідніми регіонами. Також окупанти вели повітряну розвідку БпЛА. Через бойові дії тривають пожежі на всій території області. Масштабна пожежа трапилася на адмінграниці Чонгар, до цього там були чутно вибухи.

Нагадаємо, згідно зі зведенням Генштабу, Росія зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі.