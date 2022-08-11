Росіяни цієї ночі вбили трьох мирних мешканців Нікополя, ще сім зазнали поранень

Також постраждало подружжя в Синельниківському районі.

Російська армія цієї ночі обстріляла чотири з семи районів Дніпропетровської області. Є загиблі й поранені, пошкоджена цивільна інфраструктура.

По Нікопольському району ворог випустив 120 снарядів із "градів". За ніч було три обстріли. У Нікополі троє людей загинули, ще сім зазнали поранень, зокрема 13-річна дівчина. Про це голова ОВА Валентин Резніченко повідомив у телеграмі.

"У місті понівечені понад 40 багатоповерхівок. П’ять квартир зруйновані. Рятувальники розбирають завали і шукають людей, – написав він.

Фото: Валентин Резніченко в Телеграм

Пошкоджено три школи, кілька магазинів, гаражі та автівки. Перебита лінія електропередач. Без світла понад 6 000 нікопольчан.

"У Червоногригорівській громаді є руйнування в 14 будинках, зачепило амбулаторію, магазин та стадіон. До тисячі людей без електрики", – додав Резніченко.

Фото: Валентин Резніченко в Телеграм

У Криворізькому районі під вогонь російських "Ураганів" потрапила Зеленодольська громада. Без постраждалих, пожежі рятувальники вже загасили.

Фото: Валентин Резніченко в Телеграм

У Синельниківському районі ворог ударив по Великомихайлівській громаді. Пошкоджені млин та будинки. Постраждало подружжя – жінка в лікарні.

У Дніпровському районі "приліт" ракети.

Один із найтрагічніших російських обстрілів Дніпропетровщини відбувся вчора вночі. Росіяни вбили 13 людей у Марганці та Мирівській громаді, 11 зазнали поранень. Ворог бив спрямовано по житлових кварталах.