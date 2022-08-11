Ядерний шантаж. Що відбувається на найбільшій АЕС Європи?

Що відбувається на ЗАЕС , яка є найбільшою станцією континенту, чим це загрожує Україні та світу і як можна запобігти загрозі?

6 серпня Головне управління розвідки МО України повідомило, що російські окупанти замінували Запорізьку атомну електростанцію. Пізніше з’явилась інформація з посиланням на одного з російських генералів, що окупанти готові її підірвати. Щоправда, росіяни потім це заперечили.

5 серпня російські загарбники обстріляли Запорізьку АЕС, поціливши, зокрема, у високовольтну лінію, кабелі зв'язку, дах, вікна і стіни в зоні сховища, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист. До того ж російські військові серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус.

Фото: EPA/UPG

Чому ситуація на ЗАЕС загрозлива вже зараз?

Зараз ситуація на ЗАЕС складна і вона погіршується, бо росіяни, фактично, зробили її своїм заручником. У регіоні точаться бої і це також ускладнює доставку усього необхідного для забезпечення життєдіяльності станції та персоналу, розповідає LB.ua директор Центру досліджень енергетики та експерт Центру оборонних стратегій Олександр Харченко.

«Зараз навколо бої і є великі складності з тим, щоб щось доставити туди навіть фізично. З іншого боку, російські військові останнім часом не допускають поставки», – каже він.

Працівники станції знаходяться під постійним наглядом та тиском військових росіян.

«В туалет банально доводиться ходити під дулом автомата», – розповідає LB.ua експерт, поінформований про ситуацію на ЗАЕС.

До того ж як повідомляє президент Енергоатому Петро Котін, Росія почала реалізовувати план щодо підключення ЗАЕС до російської енергосистеми та відключення її від української.

Зокрема, за його словами, росіяни спробують відключили від Запорізької АЕС окуповані регіони півдня України, а потім провести електромережу з Криму.

«Персонал «Росатому» передав на станцію спеціальну програму з перепідключення ЗАЕС до Криму», – каже він.

Фото: Цензор Президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котін

Та у разі відключення ЗАЕС від української енергомережі загроза виникне, насамперед, для станції (охолодження реакторів). Втрати для енергобалансу України у цьому разі теж будуть, але країна зможе з ними впоратись.

«Якщо росіяни вимкнуть ЗАЕС із української енергомережі це не є катастрофою для неї. Але це може бути катастрофою для самої станції, бо вона має постійно отримувати живлення, аби працювала система охолодження», – каже Олександр Харченко.

І чи зможуть у випадку цієї надзвичайної ситуації це зробити аварійні генератори на дизелі залишається питанням.

Олександр Харченко додає, що окрім ЗАЕС в Україні через росіян під загрозою купа інших об’єктів енергосистеми – генеруючих потужностей.

«Мене трохи бентежать розмови, про те, чи вистачить нам газу та інших ресурсів для опалювального сезону. Вони є. Але енергомережа України перебуває під загрозою через атаки російських ракет. Ми вже бачили, що вони обстрілювали ТЕЦ в Кременчуці, Охтирці, Харкові. І у вересні-жовтні вони можуть активізуватись у цьому напрямі, адже велике місто без опалення фактично не придатне для проживання. Тому більш доречне питання, чи буде де нам спалювати газ для обігріву», – констатує він.

Фото: EPA/UPG Загальний вигляд Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в Енергодарі, 07 серпня 2022 року.

Від Уралу до Лісабону. А далі весь світ. Російська загроза для ЗАЕС

Аварія на станції, якою загрожують росіяни, може мати глобальні наслідки.

«На 4 реакторі (ЧАЕС – ред.) було близько 2000 паливних збірок. На ЗАЕС у 6 реакторах та у сховищі відпрацьованого палива знаходиться до 18000 паливних збірок. Тоді допускаємо наслідки в 10 разів більш потужні, ніж у 1986», – попереджає радниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів Лала Тарапакіна.

За її словами, площа потенційної зони відчуження у випадку катастрофи може скласти до 30 тис. км2 – десять Чорнобильських зон відчуження. Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства. Окрім того, річка Дніпро буде забруднена на неосяжну кількість років.

«Площа потенційної забрудненої території – до 2 млн км2 (площа трьох Україн). Від вітру залежить ступінь зараження інших територій України та Європи, Росії та Білорусі», – пояснює Тарапакіна.

У зоні найбільшого ризику окрім українських півдня та Криму, території Чорного моря та причорноморські країни.

Та наслідки цієї ядерної загрози може відчути увесь світ.

«Не хочу навіть в прогнозах обговорювати таку можливість, та гадати, куди вітер повіє, адже, навіть теоретично, це біда для всього людства, для всього світу», – зазначає в коментарі для LB.ua ексочільник Державної інспекції ядерного регулювання Григорій Плачков.

Фото: EPA/UPG Сховище відпрацьованого ядерного палива Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в Енергодарі, 07 серпня 2022 року.

Навіщо росіянам погрожувати та мінувати ЗАЕС?

«Ми з вами є свідками чергового шантажу РФ на грані фолу. Це логічне продовження захоплення самої станції та, на, на жаль, прогнозованого погіршення ситуації на тлі фактичної багатомісячної бездіяльності міжнародних профільних структур... Росія постійно грає на підвищення ставок. У випадку з ядерним шантажем принцип той самий, як і з газом - нагнітання задля того, аби з ними розпочали перемовини, в яких вона зацікавлена. Але вони хочуть говорити з позиції сили і диктувати умови», – впевнена ексзаступниця міністра закордонних справ, радниця міністра енергетики Лана Зеркаль.

Схоже, це вже розуміють і наші міжнародні партнери.

Поява і поширення фейкової заяви російського генерала щодо загрози підриву Запорізької АЕС військами РФ мала на меті відволікти увагу від реальних ризиків ядерної катастрофи на найбільшій атомній електростанції Європи, що може бути спричинена діями Росії, заявив американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Російські війська продовжують здійснювати атаки з ядерних реакторів станції і зберігати військове обладнання біля них, ймовірно, щоб зіграти на побоюваннях Заходу щодо ядерної катастрофи і зменшити бажання Заходу надавати додаткову військову підтримку Україні», – йдеться у звіті ISW.

Фото: EPA/UPG Пошкодження на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) в Енергодарі, 07 серпня 2022 року. Фото: EPA/UPG Пошкодження на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) в Енергодарі, 07 серпня 2022 року.

До того, ж, як звертають увагу окремі спеціалісти, росіяни цілком спроможні завдавати умисної шкоди з використанням радіації. А тактика «випаленої землі» та постійне руйнування цивільних, не військових об’єктів в Україні притаманна російській армії.

Чи можна змусити росіян залишити ЗАЕС?

«Тут дуже важлива буде реакція МАГАТЕ, яка має нарешті застосувати дієві механізми для мирного вирішення ситуації», – говорить Лана Зеркаль в коментарі для LB.ua.

Зокрема, на думку експертів, дієвими у цій ситуації можуть стати заходи тиску на «Росатом».

«Ми вже багато разів бачили, що росіяни відходять, коли отримують відповідь. Якою вона може бути у цьому випадку – на мою особисту, приватну думку, у цій ситуації точка впливу це «Росатом», який має купу проектів по світу, зокрема в ЄС. Санкції проти «Росатому» і атомної енергетики будуть болючими для РФ і можуть впливати», – вважає Олександр Харченко.

Фото: Укрінформ директор Центру досліджень енергетики та експерт Центру оборонних стратегій Олександр Харченко

Як мінімум, на його думку, Україна терміново має почати обговорення цієї ситуації в МАГАТЕ.

Однак, як зазначає Лана Зеркаль, переговори з міжнародними партнерами щодо санкцій щодо «Росатому» гальмує Угорщина, яка хоче продовжити співпрацю з росіянами.

Також є певний бізнесовий інтерес у одного з французьких концернів. Нагадаємо, що лютому 2021 року французька ядерна компанія Framatome оголосила про намір створити спільне підприємство з «Росатомом» у Лінгені, де працює єдиний німецький завод із виробництва ядерного палива. Російський держконцерн планував придбати в ньому 25% частку, та німці повідомили, що заявку відізвано через агресію РФ в Україні.

Хоча саме Франція, разом з Японією, Південною Кореєю та іншими країнами, де розвинена атомна енергетика, можуть і допомогти у цьому питанні.

Фото: Укрінформ Ексзаступниця міністра закордонних справ, радниця міністра енергетики Лана Зеркаль.

«У нас, як у випадку з зерном, є можливість залучення до вирішення цієї ситуації третіх країн, які мають атомні станції, розуміння особливостей їх експлуатації та загроз, та які можуть бути потенційними посередниками, зокрема Японія, Південна Корея, Франція», – вважає Лана Зеркаль.

Що ще може зробити Україна на ЗАЕС?

Одразу ж після окупації ЗАЕС українські фахівці зі світовим ім'ям – Микола Штейнберг (голова органу ядерного регулювання України з 1991 по 1995 рік, член ради керуючих МАГАТЕ у 1994-1995 рр.) та Віктор Шендерович (у нещодавньому минулому – головний інженер Київського інституту «Енергопроєкт», що проєктував АЕС і не лише України) заявили: тримати на потужності ЗАЕС, де ведуться бойові дії, – це злочин.

Як зазначає видання Mind, колишній радник президента НАЕК «Енергоатом» Георгій Балакан, який все життя працював у дирекції компанії та на Південноукраїнській АЕС вважає: енергоблоки ЗАЕС слід негайно перевести в холодний стан, як того вимагає порушення умов безпечної експлуатації АЕС, що передбачено технологічним регламентом при втраті контролю за системою фізичного захисту обладнання АЕС.

Фото: EPA/UPG Загальний вигляд Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), Енергодар, 07 серпня 2022 року.

В розпорядженні Mind є висновки Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки, в яких зазначено: «Найбільші запаси часу до важкого пошкодження ядерного палива в активній зоні досягаються в стані «холодний зупин» (це безпечний стан ядерного реактора, коли реактор заглушений при низькому тиску і низькій температурі охолоджуючої води). Тоді запас часу до важкого пошкодження активної зони реактора може становити близько до 27 годин. Зараз же, в умовах експлуатаційного стану «робота на потужності» – лише 3-4 години.

А за 27 годин (насправді більше, бо існують додаткові можливості відводити тепло від активної зони) у персоналу є час, щоб запобігти важкій аварії.

«Цей документ із відповідними розрахунками та рекомендаціями ДНТЦ ЯРБ надіслав в ДІЯРУ та НАЕК «Енергоатом» ще у травні», – зазначає Mind.

На сьогодні на ЗАЕС працює два із шести енергоблоків. Три – розхолоджені.

Фото: EPA/UPG ЗАЕС, Енергодар, 07 серпня 2022 року.

Чому цього досі не зупинені інші енергоблоки? Згідно з висновками журналістів, тому, що відповідальні за управління енергомережі структури хочуть заробляти на експорті електроенергії до ЄС і не готові виключати необхідні для цього потужності: «Бо саме експортом «Енергоатом», Держатомрегулювання та Міненерго прикривають своє небажання зупиняти енергоблоки ЗАЕС».

«Завдання Оператора АЕС («Енергоатому») – заздалегідь бути готовим до найгіршого сценарію, адже саме він, відповідно до законодавства, відповідає за ядерну безпеку. І за те, що три з шести енергоблоків-мільйонників досі не розхолоджені, незважаючи на те, що всі необхідні розрахунки та прогнози фахівці вже зробили. До речі, зверніть увагу: у «холодному стані» атомні блоки не лише не загрожують ані новим «Чорнобилем», ані «Фукусімою», вони ще й не можуть постачати електроенергію в Крим…», – констатує Mind.