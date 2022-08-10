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Мінагрополітики пояснило, чому відхиляє деякі заявки на гранти для розвитку садівництва/ягідництва/тепличного господарства

У міністерстві перелічили недоліки, з якими зіткнулися під час аналізу заявок.

Мінагрополітики пояснило, чому відхиляє деякі заявки на гранти для розвитку садівництва/ягідництва/тепличного господарства

Міністерство аграрної політики й продовольства отримало станом на 9 серпня 58 перевірених заяв для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства і тепличного господарства. Гранти отримають тільки 13 заявників.

Про це повідомили в пресслужбі відомства.

У міністерстві зазначили, при аналізі триманих заявок знаходять системні недоліки. Через це суб’єкти господарювання не можуть скористатися можливістю отримання коштів від держави.

В Мінагрополітики додали, що ряд документів наразі знаходяться на розгляді та опрацюванні фахівців відомства.

Серед основних недоліків у міністерстві назвали:

  • відсутність належним чином розроблених проєктів висадки насаджень та проєктів модульної теплиці;
  • площа земельної ділянки в поданій заяві не відповідає площі поданому проєкту створення насаджень;
  • невідповідність проєктів висадки насаджень критеріям, які прописані в додатку 2 до Порядку прийняття рішення Мінагрополітики про надання гранту;
  • невідповідність суб’єкта господарювання щодо провадження діяльності у сфері вирощування сільськогосподарських культур, згідно з класифікацією видів економічної діяльності;
  • відсутні деякі сторінки в поданому проєкті висадки насаджень.

Нагадаємо, уряд анонсував програму підтримки садівництва, ягідництва та виноградарства. Суб'єкти господарювання можуть розраховувати на грант від держави в розмірі від 300 до 400 тисяч грн на гектар садів. Це близько 70% від середньої вартості висадки.

Ця програма підтримки, а також декілька інших, входить до урядового проєкту "єРобота".

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