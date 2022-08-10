Мінагрополітики пояснило, чому відхиляє деякі заявки на гранти для розвитку садівництва/ягідництва/тепличного господарства

Міністерство аграрної політики й продовольства отримало станом на 9 серпня 58 перевірених заяв для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства і тепличного господарства. Гранти отримають тільки 13 заявників.
Про це повідомили в пресслужбі відомства.
У міністерстві зазначили, при аналізі триманих заявок знаходять системні недоліки. Через це суб’єкти господарювання не можуть скористатися можливістю отримання коштів від держави.
В Мінагрополітики додали, що ряд документів наразі знаходяться на розгляді та опрацюванні фахівців відомства.
Серед основних недоліків у міністерстві назвали:
- відсутність належним чином розроблених проєктів висадки насаджень та проєктів модульної теплиці;
- площа земельної ділянки в поданій заяві не відповідає площі поданому проєкту створення насаджень;
- невідповідність проєктів висадки насаджень критеріям, які прописані в додатку 2 до Порядку прийняття рішення Мінагрополітики про надання гранту;
- невідповідність суб’єкта господарювання щодо провадження діяльності у сфері вирощування сільськогосподарських культур, згідно з класифікацією видів економічної діяльності;
- відсутні деякі сторінки в поданому проєкті висадки насаджень.
Нагадаємо, уряд анонсував програму підтримки садівництва, ягідництва та виноградарства. Суб'єкти господарювання можуть розраховувати на грант від держави в розмірі від 300 до 400 тисяч грн на гектар садів. Це близько 70% від середньої вартості висадки.
Ця програма підтримки, а також декілька інших, входить до урядового проєкту "єРобота".