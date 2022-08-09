Російські окупанти завдали ракетного удару по Вінниччині
Російські окупанти завдали ракетного удару по Вінниччині
Вийти з грузом експортного зерна з Одеси готові 20 суден
Вийти з грузом експортного зерна з Одеси готові 20 суден
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Бійці 128 бригади вибили росіян із позицій і взяли трофеї, серед них - бойовий прапор ворожої дивізії
Бійці 128 бригади вибили росіян із позицій і взяли трофеї, серед них - бойовий прапор ворожої дивізії
Історичні виклики й фальшиві рецепти – Європа на роздоріжжі
Історичні виклики й фальшиві рецепти – Європа на роздоріжжі
На Вінниччині та в інших регіонах пролунали звуки вибухів
На Вінниччині та в інших регіонах пролунали звуки вибухів
Перші три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард" вже в Україні, - ОК "Південь"
Перші три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард" вже в Україні, - ОК "Південь"
ГоловнаЕкономікаДержава

На українську ТЕС прибуло перше вугілля з Австралії

На яку саме ТЕС прибуло вугілля, не повідомляється.

На українську ТЕС прибуло перше вугілля з Австралії
Фото: Пресслжба Міненергетики

Перші 39 вагонів з вугіллям марки Г з Австралії прибули на українську ТЕС, яка належить до ПАТ “Центренерго”.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

Уряд Австралії прийняв рішення передати Україні 79 тис тонн вугілля  в рамках гуманітарної допомоги.

Міністр енергетики Герман Галущенко також висловив вдячність польським партнерам за допомогу в логістиці австралійського вугілля. 

Як підкреслив голова Міненергетики, підготовка до осінньо-зимового періоду проходить за планом, а накопичення вугілля відбувається відповідно до затвердженого графіка.

Нагадаємо, в середині липня повідомлялось, що Україна має у сховищах 11,3 млрд кубів газу. Всього з початку року було закачано майже 3 млрд кубометрів блакитного палива. Також створено можливості для фізичного реверсу газу з Європи. Станом на середину липня Україна мала 1,5 млн тонн вугілля, а на початок опалювального сезону заплановано мати запаси понад 2 млн тонн.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , , ,
Читайте також