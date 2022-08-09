Російські окупанти завдали ракетного удару по Вінниччині
Російські окупанти завдали ракетного удару по Вінниччині
Вийти з грузом експортного зерна з Одеси готові 20 суден
Вийти з грузом експортного зерна з Одеси готові 20 суден
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Бійці 128 бригади вибили росіян із позицій і взяли трофеї, серед них - бойовий прапор ворожої дивізії
Бійці 128 бригади вибили росіян із позицій і взяли трофеї, серед них - бойовий прапор ворожої дивізії
Історичні виклики й фальшиві рецепти – Європа на роздоріжжі
Історичні виклики й фальшиві рецепти – Європа на роздоріжжі
На Вінниччині та в інших регіонах пролунали звуки вибухів
На Вінниччині та в інших регіонах пролунали звуки вибухів
Перші три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард" вже в Україні, - ОК "Південь"
Перші три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард" вже в Україні, - ОК "Південь"
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

На Дніпропетровщину переїхали 11 медзакладів з Харківщини й Луганщини

Із собою перевезли транспорт і обладнання.

На Дніпропетровщину переїхали 11 медзакладів з Харківщини й Луганщини
Фото: EPA/UPG

11 медзакладів із Харківщини (Барвінкового) та Луганщини (Сєвєродонецька, Рубіжного, Старобільська, Лисичанська) тепер працюють у Дніпропетровській області.

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

У релокованих закладах працює понад сотня лікарів, серед яких хірурги, кардіологи, травматологи, окулісти. Також на Дніпропетровщину вони перевезли понад сотню одиниць обладнання та транспорт - 10 "швидких".

Керівник ОВА Валентини Резніченко зазначив, що медики з Луганської області планують розвивати напрямки, в яких за роки війни отримали досвід. Мова йде про психологічні консультації та реабілітацію після поранень.

Вже відкрила амбулаторний прийом Сєвєродонецька багатопрофільна лікарня. За інформацією ОВА, щодня сюди приходять майже півсотні пацієнтів, здебільшого переселенців.

Нагадаємо, на релокованих у Вінницю підприємствах уже створили понад 500 робочих місць.

Загалом за програмою релокації в безпечні регіони перемістили 678 підприємств.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також