На Дніпропетровщину переїхали 11 медзакладів з Харківщини й Луганщини

Із собою перевезли транспорт і обладнання.

11 медзакладів із Харківщини (Барвінкового) та Луганщини (Сєвєродонецька, Рубіжного, Старобільська, Лисичанська) тепер працюють у Дніпропетровській області.

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

У релокованих закладах працює понад сотня лікарів, серед яких хірурги, кардіологи, травматологи, окулісти. Також на Дніпропетровщину вони перевезли понад сотню одиниць обладнання та транспорт - 10 "швидких".

Керівник ОВА Валентини Резніченко зазначив, що медики з Луганської області планують розвивати напрямки, в яких за роки війни отримали досвід. Мова йде про психологічні консультації та реабілітацію після поранень.

Вже відкрила амбулаторний прийом Сєвєродонецька багатопрофільна лікарня. За інформацією ОВА, щодня сюди приходять майже півсотні пацієнтів, здебільшого переселенців.

Нагадаємо, на релокованих у Вінницю підприємствах уже створили понад 500 робочих місць.

Загалом за програмою релокації в безпечні регіони перемістили 678 підприємств.