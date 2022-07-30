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У Києві на деяких бюветах не можна брати воду. Список

Набрати чисту питну воду можна буде починаючи з 2 серпня.

У Києві на деяких бюветах не можна брати воду. Список
Фото: kiev-online.com.ua

У Києві відсьогодні на деяких бюветних комплексах розпочнуться санітарно-профілактичні роботи. Під час проведення робіт набирати там воду заборонено.

Про це повідомляє "Київводфонд".

Так, профілактичні роботи проходитимуть за наступними адресами:

  • вул. Лук'янівська, 13;
  • вул. Петропавлівська, 14/26;
  • вул. Межова, 25;
  • вул. Ризька, 1;
  • вул. Ольжича, 10а;
  • вул. Кловський узвіз, 7а;
  • вул. І. Кудрі, 37/39;
  • бульв. Я. Гашека, 8;
  • бульв. Я. Гашека, 17/1;
  • вул. Ревуцького, 5/7.

"Шановні кияни на час проведення робіт користуватися бюветами заборонено. Набрати чисту питну воду ви зможете починаючи з 2 серпня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в столиці споживають все більше води з бюветів. Зокрема, у липні в порівнянні з лютим з бюветів було спожито вдвічі більше води.

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