У Києві на деяких бюветах не можна брати воду. Список

Набрати чисту питну воду можна буде починаючи з 2 серпня.

У Києві відсьогодні на деяких бюветних комплексах розпочнуться санітарно-профілактичні роботи. Під час проведення робіт набирати там воду заборонено.

Про це повідомляє "Київводфонд".

Так, профілактичні роботи проходитимуть за наступними адресами:

вул. Лук'янівська, 13;

вул. Петропавлівська, 14/26;

вул. Межова, 25;

вул. Ризька, 1;

вул. Ольжича, 10а;

вул. Кловський узвіз, 7а;

вул. І. Кудрі, 37/39;

бульв. Я. Гашека, 8;

бульв. Я. Гашека, 17/1;

вул. Ревуцького, 5/7.

"Шановні кияни на час проведення робіт користуватися бюветами заборонено. Набрати чисту питну воду ви зможете починаючи з 2 серпня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в столиці споживають все більше води з бюветів. Зокрема, у липні в порівнянні з лютим з бюветів було спожито вдвічі більше води.