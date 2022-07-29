За одну годину з території Білорусі запустили по Україні понад 20 ракет
За одну годину з території Білорусі запустили по Україні понад 20 ракет
Ворог вдарив ракетами по Київській області (оновлено)
Ворог вдарив ракетами по Київській області (оновлено)
Котячі для ЗСУ
Котячі для ЗСУ
Чаус повідомив про масштабні обстріли Чернігівщини (оновлено)
Чаус повідомив про масштабні обстріли Чернігівщини (оновлено)
Україна вперше відзначає День державності. Про що це свято
Україна вперше відзначає День державності. Про що це свято
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Токсична ситуація. Чому "Нафтогаз" допустив дефолт і скільки за це заплатять українці?
Токсична ситуація. Чому "Нафтогаз" допустив дефолт і скільки за це заплатять українці?
Росіяни вдарили ракетами “Калібр” по військовій частини на Київщині. Постраждали 15 людей (оновлено)
Росіяни вдарили ракетами “Калібр” по військовій частини на Київщині. Постраждали 15 людей (оновлено)
Костін і Клименко. Штрихи до портретів
Костін і Клименко. Штрихи до портретів
ГоловнаПолітика

Кличко передав рятувальникам та медикам партію спецавтомобілів та спорядження від іноземних партнерів

Місто отримало 12 пожежних та пожежно-рятувальних автомобілів і 7 карет швидкої допомоги.

Кличко передав рятувальникам та медикам партію спецавтомобілів та спорядження від іноземних партнерів

Мер Києва Віталій Кличко передав рятувальникам та медикам партію спец автомобілів та спорядження від іноземних партнерів. Про це повідомляє сайт КМДА.

«Сьогодні, дякуючи нашим іноземним друзям та партнерам, які підтримують Україну та Київ у боротьбі з російським агресором, столиця отримала спецавтомобілі та спорядження. Йдеться про 12 пожежних та пожежно-рятувальних автомобілів і 7 карет швидкої допомоги від німецьких і польських партнерів. А також рятувальне спорядження зі Швейцарії», - сказав Кличко.

Зокрема, мер Києва передав рятувальникам 2 нових та надсучасних автомобілі Renault для пінного гасіння пожеж. Німецькі партнери зібрали кошти на ці автомобілі, а поляки забезпечили їх виробництво у найкоротші терміни. Ще 7 пожежних авто столиці передало місто-побратим Києва – Лейпциг. А 3 спецавто передали громади невеликих німецьких міст.

Також як допомогу від міст-побратимів Київ отримав 7 карет швидкої допомоги: 5 від міста Гамбурга та 2 – від Лейпцига.

«Тепер наше місто стало ще більш оснащеним, що стосується захисту від пожеж, зокрема в результаті ракетних обстрілів. Адже сьогодні, в умовах війни, нам вкрай важливо швидко та ефективно реагувати, аби врятувати життя людей. І місто Київ робить усе, що може, аби наші служби були забезпечені всім необхідним», – сказав Віталій Кличко.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також