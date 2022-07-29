Кличко передав рятувальникам та медикам партію спецавтомобілів та спорядження від іноземних партнерів

Мер Києва Віталій Кличко передав рятувальникам та медикам партію спец автомобілів та спорядження від іноземних партнерів. Про це повідомляє сайт КМДА.

«Сьогодні, дякуючи нашим іноземним друзям та партнерам, які підтримують Україну та Київ у боротьбі з російським агресором, столиця отримала спецавтомобілі та спорядження. Йдеться про 12 пожежних та пожежно-рятувальних автомобілів і 7 карет швидкої допомоги від німецьких і польських партнерів. А також рятувальне спорядження зі Швейцарії», - сказав Кличко.

Зокрема, мер Києва передав рятувальникам 2 нових та надсучасних автомобілі Renault для пінного гасіння пожеж. Німецькі партнери зібрали кошти на ці автомобілі, а поляки забезпечили їх виробництво у найкоротші терміни. Ще 7 пожежних авто столиці передало місто-побратим Києва – Лейпциг. А 3 спецавто передали громади невеликих німецьких міст.

Також як допомогу від міст-побратимів Київ отримав 7 карет швидкої допомоги: 5 від міста Гамбурга та 2 – від Лейпцига.

«Тепер наше місто стало ще більш оснащеним, що стосується захисту від пожеж, зокрема в результаті ракетних обстрілів. Адже сьогодні, в умовах війни, нам вкрай важливо швидко та ефективно реагувати, аби врятувати життя людей. І місто Київ робить усе, що може, аби наші служби були забезпечені всім необхідним», – сказав Віталій Кличко.