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"Слуга народу" Маслов очолив правовий комітет Ради

Він змінив на посаді Костіна, якого призначили генеральним прокурором.

"Слуга народу" Маслов очолив правовий комітет Ради
Денис Маслов
Фото: Слуга народу

Депутат від фракції "Слуга народу" Денис Маслов може очолити Комітет Верховної Ради з питань правової політики замість Андрія Костіна, якого призначили генеральним прокурором.

Про це повідомив депутат Ярослав Железняк у телеграм-каналі.

Він зазначив, що за це рішення проголосували 278 нардепів.

Денис Маслов – уродженець Кривого Рогу. Згідно з інформацією на сайті партії, закінчив правознавство та банківську справу у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара.

Юрист з 17-річним досвідом. Адвокат з кримінального та господарського права (ліцензія від 2010 року). З 2013 по 2016 рік був арбітражним керуючим.

З 2016 по 2018 – суддя Дніпровського районного суду міста Кам’янське, звільнився за власним бажанням.

Нагадаємо, 28 липня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Андрія Костіна генеральним прокурором. Раніше джерела LB.ua серед парламентарів від "Слуги народу" підтвердили Маслов може очолити правовий комітет Ради.

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