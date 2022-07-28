Уряд подав до Ради законопроєкт щодо додаткових умов для прийняття до громадянства України

Уряд подав до Верховної Ради законопроєкт щодо додаткових умов для прийняття до громадянства України. Пропонується запровадження комплексного іспиту з основ Конституції та історії України.

Відповідний законопроєкт подано на розгляд парламенту 28 липня 2022 року, передає кореспондент LB.ua.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що Кабінет міністрів на засіданні 12 липня 2022 року затвердив Протокол № 96 щодо «розроблення законопроєкту стосовно запровадження іспитів з основ Конституції України, історії України, визначення рівня володіння державною мовою як умови для прийняття до громадянства України».

Проєктом Закону України пропонуються такі норми:

запроваджується як умова прийняття до громадянства України знання основ Конституції України, історії України; переглядаються строки щодо опанування державної мови на рівні, визначеному законодавством, стосовно осіб, яких прийнято до громадянства України, як таких, що мають визначні заслуги перед Україною, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, у тому числі які нагороджені державною нагородою, які отримали посвідку на тимчасове проживання на підставі частини двадцятої статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»; унормовується, що особи вказаних категорій повинні протягом двох років з моменту прийняття до громадянства України скласти іспити з основ Конституції України, історії України, на рівень володіння державною мовою; запроваджується зобов’язання для вказаних категорій осіб протягом двох років з моменту прийняття до громадянства України щодо складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою та подання документів про складання таких іспитів; встановлюється, що невиконання зобов’язання про складання іспитів з основ Конституції України, історії України, на рівень володіння державною мовою вказаними категоріями осіб є підставою для втрати громадянства України; уточнюються умови для прийняття до громадянства України дітей, а також на осіб, які мають стійкі психічні, інтелектуальні порушення.

Проєкт направлено на розгляд головного - Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру опрацювати впровадження обовʼязкових іспитів з української мови для отримання громадянства.

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