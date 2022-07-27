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В МЗС України прокоментували поїздку міністерки закордонних справ Бельгії до Криму в 2021 році

“В’їзд до тимчасово окупованого Криму з території Російської Федерації є незаконним”.

В МЗС України прокоментували поїздку міністерки закордонних справ Бельгії до Криму в 2021 році

Новопризначена міністерка закордонних справ Бельгії Хаджи Лабіб здійснила у 2021 році візит до окупованого Криму, коли вона працювала журналісткою. В МЗС України зазначили, що відвідування півострова можливе лише за умови слідування з материкової частини України.

Про це повідомив у Facebook речник МЗС України Олег Ніколенко.

Він наголосив, що в’їзд з території Російської Федерації є незаконним.

“Іноземні громадяни мають дотримуватися законодавства України та офіційної позиції своєї держави. Бельгія не визнає анексію Криму з боку Росії, підтримує суверенітет та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах”, − йдеться в повідомленні.

Зазначається, що МЗС України веде діалог із бельгійською стороною з цього питання дипломатичними каналами задля встановлення всіх обставин поїздки та ухвалення рішень щодо подальших двосторонніх контактів.

“Водночас позитивно відзначаємо запевнення міністерки Лабіб щодо подальшої підтримки України в її боротьбі проти збройної агресії Росії. Ми продовжимо координацію позицій України та Бельгії в контексті запровадження нових санкцій ЄС проти Росії, а також надання Україні військової та фінансової допомоги”, − підсумував Ніколенко.

 

Нагадаємо, нова очільниця Міністерства закордонних справ Бельгії Аджа Лабіб у липні 2021 року, коли ще була журналісткою та телеведучою, їздила в окупований Крим. Про це свідчать її фотографії і дописи соцмережах та коментарі в телеефірах. 

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