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Правоохоронний комітет підтримав подання президента про призначення Костіна генпрокурором

За проголосували 17 членів комітету, один утримався. 

Правоохоронний комітет підтримав подання президента про призначення Костіна генпрокурором
Андрій Костін
Фото: РБК

Правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав подання президента щодо надання згоди на призначення нардепа Андрія Костіна ("Слуга народу") генеральним прокурором України.

Такі результати засідання опублікував у телеграмі народний депутат Ярослав Железняк ("Голос").

"Правоохоронний Комітет ВРУ підтримав постанову президента та надання згоди на призначення Костіна на посаду Генпрокурора України", – написав він. 

За проголосували 17 членів комітету, утримався – один. 

Як повідомило джерела LB.ua, "обговорення на комітеті кандидатури Костіна було без проблемних питань". 

"Лунали просто настанови, побажання, всі були налаштовані на позитив. Таке собі «ритуальне» обговорення»", – розповів деталі один із депутатів. 

Розглянути надання згоди на призначення Костіна парламент має вже на найближчому засіданні. У разі позитивного рішення президент повинен підписати відповідний указ. 

Подання від президента про призначення Костіна зʼявилося на сайті Верховної Ради сьогодні зранку. 

Про те, що саме Костін розглядається як найбільш ймовірний кандидат на посаду генпрокурора, джерела LB.ua повідомили 25 липня. Одразу після відсторонення Ірини Венедіктової (яка, за словами співрозмовників видання, невдовзі може стати послом України у Швейцарії), в.о. став Олексій Симоненко – перший заступник генпрокурора. 

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