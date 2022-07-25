В Україні будуть відзначати День Незалежності, але поки програму заходів не розголошують, - Зеленський

"Попри те, що є війна, ми точно будемо відзначати всі важливі дати для нашої держави".

В Україні цьогоріч будуть відзначати День Незалежності попри війну.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський за підсумками переговорів з президентом Гватемали Алехандро Джамматтеі Файа.

Зеленський зауважив, що з міркувань безпеки програму заходів наразі не розголошують.

"Попри те, що є війна, ми точно будемо відзначати всі важливі дати для нашої держави. Так, через безпекові умови – не дуже гучно, не можемо собі дозволити, бо гроші сьогодні йдуть на фронт. Але ці дати обов’язково будуть у нашому календарі, в нашій пам’яті, для наших дітей. Ми повинні робити це обов’язково", - сказав Президент.

Зеленський додав, що зараз важливо подолати наратив російської пропаганди щодо історії української державності

"День Державності, День Хрещення Київської Русі – це велика історія нашого великого народу. І не просто так не можна зламати сьогодні нашу державу: історія незламності нашої держави – це не один рік і не один день. Ця історія – тисячолітня", - зазначив Президент.

Нагадаємо, торік Зеленський започаткував нове свято – День Державності. Його будуть відзначати щорічно в день заснування Хрещення України-Русі - 28 липня.