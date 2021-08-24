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Президент Володимир Зеленський започаткував нове свято і пропонує зробити його вихідним (оновлено)

Його відзначатимуть щорічно 28 липня. 

Президент Володимир Зеленський започаткував нове свято і пропонує зробити його вихідним (оновлено)

Президент Володимир Зеленський започаткував нове свято – День Державності. Його будуть відзначати у день заснування Хрещення України-Русі, 28 липня.

Указ про запровадження нового свята президент підписав під час відкриття параду до 30-ої річниця незалежності, повідомляє кореспондент LB.ua

"Ми спадкоємці державності, яка існувала понад тисячу років тому. І ми починаємо відзначати день Української державності. Її точкою відліку ми вважаємо рік заснування Києва, столиці Київської Русі-України, яку недаремно називають містом де все починається. Тут починалося православ’я, тут взяла початок старослов’янська мова, правонаступницею якої є українська мова. Тут почалася і наша державність. Зародження нашої державності ми будемо відзначати в день розквіту нашої державності - у День Хрещення Київської Русі-України. І про це все я підписую сьогодні відповідний указ", – заявив він.

Оновлення. На урочистому засіданні парламенту президент заявив, що пропонує депутатам зробити це свято державним вихідним. 

Андрій ОленінАндрій Оленін
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