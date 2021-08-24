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Ющенко закликав владу створити концепцію "нової економічної людини" України

На думку третього президента, економічна дискусія ведеться з позицій популізму, приниження опонентів і некомпетентності. 

Ющенко закликав владу створити концепцію "нової економічної людини" України
Фото: facebook/mysh mark

Президент України (2005-2010 рр.) Віктор Ющенко вважає, що держава зараз не має економічного послідовного курсу.

Про це він написав у колонці для LB.ua в межах спецпроєкту "Уроки Незалежності".

На думку третього президента, економічна дискусія ведеться з позицій популізму, приниження опонентів і некомпетентності. 

"У часи, коли потрібна генерація ідей, ми не маємо концепту, хто є новою економічною людиною в нашій країні? Хто буде формувати середній клас? Банкір, малий чи середній бізнес, маніпулятивно обвинувачений у роботі на тіньові схеми; айтішник, трудовий мігрант, фермер у селі чи рантьє у великому місті? Хто взагалі продукує національний валовий продукт і яким він буде в ближче десятиліття? Яка наша головна економічна ідея чи гасло? Колись за них правили приватизація, зовнішні інвестиції та підприємництво, створення нових робочих місць, і це супроводжувалося галузевими політиками, відповідальними державними інституціями і творенням законодавства", – зазначив він.

На думку Ющенка, стратегія виживання чи зовнішнього запозичення не може бути надійним рецептом у тривалій перспективі, особливо в країні, яка ставить за мету повернути собі втрачені території Криму і Донбасу саме економічними стимулами. 

"Без чесної професійної дискусії всіх зацікавлених сторін адекватні, робочі відповіді для зростання економіки не будуть знайдені", – вважає третій президент.

Більше текстів українських президентів читайте в спецпроєкті "Уроки Незалежності" на LB.ua.

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