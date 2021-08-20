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"Нафтогаз" планує створити в Україні стратегічний запас нафти

Резервуарний парк планують розмістити в Одеській області.

"Нафтогаз" планує створити в Україні стратегічний запас нафти
Фото: oilreview.kiev.ua

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" вивчає питання будівництва резервуарного парку для зберігання стратегічних запасів нафти та нафтопродуктів на майданчику морського нафтового терміналу "Південний" в Одеській області.

Про це повідомив голова правління компанії Юрій Вітренко, інформує пресслужба НАК.

"Такий запас необхідний і відповідно до європейських правил, і з огляду на те, що ми фактично знаходимося у стані війни з Росією, а стратегічного запасу нафти та нафтопродуктів досі не маємо", - сказав він.

Вітренко додав, що на першому етапі йдеться про спорудження на майданчику резервуару для стратегічних запасів ємністю близько 120 тис. тонн. Всього перша стадія проекту може включати спорудження до 4 резервуарів.

За словами очільника "Нафтогазу", підтримка ініціативи є на рівні президента та прем’єр-міністра.

Нагадаємо, раніше "Нафтогаз" запустив послугу зберігання іноземної нафти в Україні.

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