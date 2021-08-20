На Франківщині завершили будівництво Дороги єдності

Роботи велися з 2020 року.

В Івано-Франківській області завершився капітальний ремонт 14,4 км ділянки траси міжнародного значення М-30 Стрий – Ізварине. В ході ремонту відновили як саму дорогу, так і мости, повідомляє Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області.

Роботи за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» розпочали у 2020 році. За цей час провели регенерацію старого дорожнього одягу, зміцнили основу і поклали асфальтобетон.

Крім того, відремонтували 3 мости і 1 шляхопровід, укріпили узбіччя, зробили тротуари, водовідведення і нанесли розмітку.

«Нова дорога М-30 Стрий – Ізварине, яка об’єднала діючі автодороги М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка та М-04 Знам’янка – Луганськ, стала найпотужнішим швидкісним транспортним коридором країни завдовжки 1 400 км між західними і східними областями України», - пояснюють в автодорі.

Як повідомляв координатор «Великого будівництва», заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, маршрут М-30 Стрий – Ізварине, який також називають Дорогою Єдності, завершать до Дня незалежності. Створення маршруту стало флагманським проєктом інфраструктурної програми президента Володимира Зеленського.