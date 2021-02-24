Укравтодор планує до дня незалежності повністю відремонтувати трасу Стрий-Ізварине

У рамках програми президента "Велике будівництво" Укравтодор планує у 2021 році відремонтувати по всій протяжності найголовнішу дорогу, яка з'єднує схід та захід України – трасу М-30 Стрий-Ізварине. Її протяжність становить майже 1400 км.

Про це у вівторок, 23 лютого, під час форуму "Україна 30. Інфраструктура" повідомив голова Укравтодору Олександр Кубраков.

"Багато ділянок (цієї траси) робили у 2020 році, але багато чого залишилося. Наприклад, ділянка від Кропивницького до Умані, від Тернополя до Стрия, від Дніпра до Павлограда. У нас є амбіція до Дня незалежності все це зробити, це майже 630 км. Сподіваюсь, що в один день, коли тимчасово окуповані території стануть знову українськими, ця дорога дійде від одного кордону до іншого", - сказав Кубраков.

Серед ключових проєктів на 2021 рік голова Укравтодору назвав також оновлення дороги Київ-Кишинів. Крім того, біля міста Ямпіль буде збудований мостовий перехід. "З боку Молдови є декілька кілометрів нового будівництва цього мосту. З нашого боку – 2 кілометри нового будівництва", - пояснив Кубраков.

Він також повідомив, що у 2021 році Укравтодор планує відремонтувати 250 км доріг до прикордонних пунктів пропуску. Серед ключових проєктів агентства на цей рік – завершення будівництва траси Р-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка у Дніпропетровській та Полтавській областях, будівництво Запорізьких мостів, початок робіт із зведення мостового переходу у Кременчузі.

Загалом у рамках "Великого будівництва" на 2021 рік планується оновити 4500 км державних доріг. "Ми рухаємося за маршрутним принципом. Ми не обираємо якусь там пропорцію між областями. У нас інша задача. Якщо є траса, наприклад, М-03, то ми хочемо зробити її по всіх областях. Тобто маршрутний принцип – це найголовніше для нас", - наголосив Кубраков.