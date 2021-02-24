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Укравтодор першим в Україні співпрацюватиме з ЄБРР у сфері протидії корупції, – Кубраков

Уся тендерна документація буде переведена у електронний формат, будуть створені відкриті реєстри асфальтобетонних заводів.

Укравтодор першим в Україні співпрацюватиме з ЄБРР у сфері протидії корупції, – Кубраков

Понад 30 спеціалістів Європейського банку реконструкції та розвитку з 2021 року будуть залучені на рівні консультацій у діяльність Укравтодору – починаючи від етапу закупівель до прийняття доріг в експлуатацію.

Таким чином, Укравтодор стане першою інституцією в Україні, яка отримає підтримку ЄБРР у сфері боротьби з корупцією, повідомив на форумі «Україна 30. Інфраструктура» голова Укравтодору Олександр Кубраков.

Залучення спеціалістів стало можливим після підписання відповідного меморандуму з ЄБРР. «Думаю, це буде для нас цікавим і відповідальним проєктом. До речі, ЄБРР хоче цю практику надалі розповсюджувати і на інші державні установи, з якими вони співпрацюють в Україні», - розповів Кубраков.

Крім того, Укравтодор також реалізує низку антикорупційних реформ за підтримки USAID та інших західних донорів. За словами Кубракова, уся тендерна документація буде переведена у електронний формат, будуть створені відкриті реєстри асфальтобетонних заводів.

Агентство також має на меті лібералізацію ціноутворення на усіх етапах роботи над об’єктами, від етапу проєкту до звітування про виконання роботи.

Як пояснив голова агентства, зміни торкнуться компанії «Автомобільні дороги України». Нещодавно там було перезавантажено Наглядову раду.

Укравтодор також посилює співпрацю з системою «Prozorro. Продажі», відмітив Кубраков.

«Все майно, яке є для нас тягарем, ми плануємо або передати обласним державним адміністраціям, або продати разом із Prozorro.Продажі», - сказав він.

Нагадаємо, раніше на форумі «Україна 30. Інфраструктура» заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що в цьому році планується оновлення 6500 км українських доріг та 245 штучних споруд.

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