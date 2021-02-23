Новий голова ДФС звільнив керівників регіональних підрозділів

Стало відомо, що недавно призначений голова ДФС Вадим Мельник розпочав чистку в рядах структури. Так, сьогодні, 23 лютого ним був підписаний наказ про призначення нових в.о. керівників регіональних підрозділів у 10 регіональних підрозділів ДФС. Про це повідомляється на FB сторінці Вадима Мельника, пишуть "Українські новини".

"Сьогодні я оголосив наказ про призначення в.о. керівників регіональних підрозділів Державної фіскальної служби України в 10 областях: Волинській, Дніпропетровській, Закарпатській, Донецькій, Київській, Львівській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Харківській", - написав він на особистій сторінці у соцмережі.

Відомо, що в грудні 2020 Кабмін на позачерговому засіданні призначив Мельника Вадима головою Державної фіскальної служби. І вже тоді, ново призначений голова затвердив, що буде боротись із існуючими злочинними схемами, та максимально швидко проведе кадрові зміни у структурі.

"Ще у грудні я говорив: кадрові зміни необхідні, оскільки вони є одним з щаблів на шляху до розв'язання проблемних питань в службі. Ми визначили основні напрямки роботи для нових керівників: викорінити існування незаконних каналів реалізації підакцизних товарів та ліквідувати діяльність податкових "схем"", - зазначив Вадим Мельник.