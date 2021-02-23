Одеський суд визнав винним Стерненка в справі про викрадення людини
Одеський суд визнав винним Стерненка в справі про викрадення людини
МОЗ визнав Буковель причиною нової хвилі ковіду в Івано-Франківській області
МОЗ визнав Буковель причиною нової хвилі ковіду в Івано-Франківській області
Колишнього "топа" ПриватБанку, співзасновника monobank Яценка затримали в аеропорту Бориспіль
Колишнього "топа" ПриватБанку, співзасновника monobank Яценка затримали в аеропорту Бориспіль
Пішоходом, якого водій убив під час бійки на дорозі, виявився співробітник Київської митниці
Пішоходом, якого водій убив під час бійки на дорозі, виявився співробітник Київської митниці
Как Медведчук забрал у Украины трубу – история в деталях
Как Медведчук забрал у Украины трубу – история в деталях
У Харкові на вулиці застрелили чоловіка. Нападника затримано (оновлено)
У Харкові на вулиці застрелили чоловіка. Нападника затримано (оновлено)
Парадокс білоруського протесту
Парадокс білоруського протесту
Уруського помітили біля Кадирова на виставці IDEX-2021 в Абу-Дабі
Уруського помітили біля Кадирова на виставці IDEX-2021 в Абу-Дабі
В Україні з 1 березня збільшать пенсії
В Україні з 1 березня збільшать пенсії
ГоловнаЕкономікаДержава

Новий голова ДФС звільнив керівників регіональних підрозділів

Завдання нових керівників - "викорінити існування незаконних каналів реалізації підакцизних товарів та ліквідувати діяльність податкових "схем"".

Новий голова ДФС звільнив керівників регіональних підрозділів
Фото: logos-ukraine.com.ua

Стало відомо, що недавно призначений голова ДФС Вадим Мельник розпочав чистку в рядах структури. Так, сьогодні, 23 лютого ним був підписаний наказ про призначення нових в.о. керівників регіональних підрозділів у 10 регіональних підрозділів ДФС. Про це повідомляється на FB сторінці Вадима Мельника, пишуть "Українські новини".

"Сьогодні я оголосив наказ про призначення в.о. керівників регіональних підрозділів Державної фіскальної служби України в 10 областях: Волинській, Дніпропетровській, Закарпатській, Донецькій, Київській, Львівській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Харківській", - написав він на особистій сторінці у соцмережі.

Відомо, що в грудні 2020 Кабмін на позачерговому засіданні призначив Мельника Вадима головою Державної фіскальної служби. І вже тоді, ново призначений голова затвердив, що буде боротись із існуючими злочинними схемами, та максимально швидко проведе кадрові зміни у структурі.

"Ще у грудні я говорив: кадрові зміни необхідні, оскільки вони є одним з щаблів на шляху до розв'язання проблемних питань в службі. Ми визначили основні напрямки роботи для нових керівників: викорінити існування незаконних каналів реалізації підакцизних товарів та ліквідувати діяльність податкових "схем"", - зазначив Вадим Мельник.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також