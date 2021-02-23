Кирило Тимошенко: доступна іпотека – стимул залишатися в Україні

Витрати на іпотеку мають бути не більшими, ніж 50% місячного доходу сім’ї.

Можливість мати власне житло — стимул для громадян залишатися в Україні, тому реалізація проєкту з доступної іпотеки є одним з пріоритетів для Президента. На цьому під час форуму «Україна 30» наголосив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

«Держава надасть можливість якомога більшій кількості українців придбати житло завдяки доступному іпотечному кредитуванню та фінансовому лізингу. Витрати на іпотеку мають бути не більшими, ніж 50% місячного доходу сім’ї», — заявив Тимошенко.

Програма буде реалізована через ПрАТ «Укрфінжитло» і має забезпечити доступне іпотечне кредитування та фінансовий лізинг для придбання власного житла.

Українська фінансова житлова компанія видаватиме іпотечні кредити за фіксованою ставкою 7% терміном до 30 років за умови внесення першого внеску 20%. Окрім того, позичальники зможуть скористатися лізингом: без першого внеску та під 5% річних.

«Ми плануємо розпочати випуск іпотечних кредитів уже цього року. “Укрфінжитло” буде здійснювати рефінансування іпотечних кредитів та фінансового лізингу завдяки ОВДП. Держава через «Укрфінжитло» надає гарантії й виступає посередником між банком і громадянином», — розповів генеральний директор ПрАТ «Укрфінжитло» Василь Шкураков.

Народна депутатка, голова міжфракційного об’єднання «За “Велике будівництво”» Олена Шуляк вважає, що нова іпотечна програма створює додаткові стимули розвитку житловій та будівельній галузі.

«Ми працюємо над комплексним врегулюванням законодавства в житловій галузі. Уже зареєстровано законопроєкт, який має на меті захистити права інвесторів у житлове будівництво, зокрема, і від недобросовісних забудовників. Реалізація програми з доступної іпотеки також стане потужним стимулом для розвитку всієї будівельної галузі, допоможе запустити процес реконструкції та реновації житлового фонду України», — заявила Шуляк.