"Укроборонпром" підписав контракт з Пакистаном на ремонт танків Т-80 вартістю $85,6 млн

Україна запропонувала також продати нові двигуни для танків.

"Укроборонпром" в рамках виставки IDEX–2021 уклав контракт з Пакистаном на ремонт танків Т-80УД загальною вартістю 85,6 млн доларів.

Про це йдеться на сайті концерну.

"Наші бронетанкові підприємства постійно оновлюють свої виробничі потужності та вдосконалюють технології, що забезпечує високу якість робіт і продукції. Також ми обговорили з пакистанською стороною нові замовлення на постачання в цю країну двигунів 6ТД1 і 6ТД2", - прокоментува в підписання контракту генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв.

Нагадаємо, що Пакистан - один з основних покупців української оборонної продукції. В 90-х роках Україна продала Пакистану 320 танків Т-80УД.

У 2016 році Україна підписала з Пакистаном збройовий меморандум на 600 млн доларів, який стосувався технічного обслуговування і модернізації танків.