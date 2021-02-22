Зеленський заявив, що в Україні є лобісти, які заважають відносинам із МВФ

"Я вважаю, що у нас нормальні відносини з МВФ, усередині України нам ніхто не допомагає з цією темою, а навпаки багато лобістів працює окремо з МВФ, показуючи, що тут відбувається в Україні таке страшне".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні є лобісти, які заважають відносинам з МВФ. Він також додав, що наразі програма stand-by не закрита, держава очікує два транші по 700 млн доларів.

Під час нещодавньої роботи місії МВФ в Україні мали назвати дату виділення другого траншу, але це не відбулося через невиконання програми за кількома пунктами, повідомив Зеленський у межах форуму "Україна 30. Інфраструктура".

"Програму МВФ не закрили. Ми знаходимося в програмі, з якої ми отримали 2,1 млрд. Ще у нас два транші, всього у цій програмі три транші: 700 іще млн і ще 700 млн, якщо брати цю окрему програму. Зараз повинні були надати дату, коли буде виділений другий транш. Програма не виконана, наприклад, за юридичним напрямком - закон щодо Вищої ради правосуддя. Їх багато років годували, що буде такий закон. А ми тепер дуже швидко повинні якісь речі робити, а це непросто. І земельна реформа, і банківський закон - ви ж розумієте, скільки сперечання в суспільстві про це, я вже не говорю про боротьбу з депутатами", - зазначив президент.

Він додав, що законопроєкти про ВРП і НАБУ вже зареєстровані.

"МВФ каже - нам не вистачає раз, два, три, чотири, п'ять пунктів. Ми повинні їх зробити, ми погоджуємось чи не погоджуємось. У мене, я вважаю, що у нас нормальні відносини з МВФ, усередині України нам ніхто не допомагає з цією темою, а навпаки багато лобістів працює окремо з МВФ, розказуючи, що тут відбувається в Україні таке страшне, а от ми б показали", - заявив президент.

Зеленський додав, що Україна до кінця року планує все таки отримати транші, а якщо ні, "то є план Б, план В".

Нагадаємо, що улітку минулого року МВФ затвердив 18-місячну програму stand-by для України з виділенням приблизно 5 млрд. З них 2,1 млрд доларів держава отримала відразу, решту мали розділити на чотири транші.

11 січня місія Міжнародного валютного фонду з першого перегляду програми stand-by для України відновила роботу. Попереднього разу місія в онлайн-режимі працювала у грудні. За результатами роботи місії очікувалося отримання на початку 2021 року чергового траншу в межах програми stand-by.

13 лютого місія Міжнародного валютного фонду завершила роботу в Україні, але рішення про перегляд програми stand by ще не ухвалено.

Після цього радник президента Олеги Устенко повідомив, що Україна очікує на продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. Крім того, Україна хоче продовжити програму з Фондом ще на пів року, щоб загальний термін складав не 18, а 24 місяці.