Украина хочет продлить программу с МВФ

Миссия МВФ завершает первый пересмотр программы кредитования Украины , утвержденной в июне 2020 года. По информации LB.ua, для продолжения финансирования МВФ будет выставлен ряд предварительных условий, касающихся борьбы с коррупцией, работы Конституционного суда и цен на газ. Может быть дополнен и список структурных маяков. Так что, в скором времени ожидать очередного транша оснований нет, а из программы общим объемом в $5 млрд не выбрано почти $3 млрд. Поэтому Украина надеется на продление срока действия программы на полгода – с 18 до 24 месяцев.

Фото: Укрiнформ

Буквально сегодня, 22 января вечером, или возможно в понедельник, 25-го миссия Международного валютного фонда закончит технические переговоры по пересмотру программы кредитования Украины. Эксперты фонда с 11 января в онлайн режиме анализировали выполнение Киевом взятых на себя обязательств по программе stand-by и готовили корректировки меморандума о сотрудничестве. Это был второй раунд переговоров, первый прошел в третьей декаде декабря прошлого года.

Результат своей работы эксперты передадут менеджменту, и после рассмотрения документов на этом уровне можно будет ожидать какого-то заявления от МВФ. При этом, получить staff level agreement (соглашение на уровне персонала) от МВФ по итогу пересмотра будет довольно сложно.

По информации LB.ua, уже сейчас можно с абсолютной уверенностью сказать, что в скором времени надеяться на очередной транш оснований нет. Заявления и прогнозы о том, что деньги могут быть в первом квартале практически безосновательны. В Украине не только не решили проблемы, которые возникли во второй половине 2020 года и затормозили пересмотр программы, но и добавили новых.

Прежде всего речь о введении регулирования цены газа. МВФ считает, что это «шаг назад» в выполнении ранее взятых обязательств и переубедить в обратном экспертов фонда не удалось.

Ожидается, что тема цены газа будет отражена в новой редакции меморандума. Скорее всего, предварительным условием станет возврат прежней системы ценообразования, то есть отмена регулирования цены, которая должна произойти с апреля. Таким образом, уже можно сказать, что до апреля никаких денег от МВФ не будет.

Фото: Макс Требухов Министр финансов Украины Cергей Марченко

Но вопросом цены газа список предварительных условий не ограничится. В него войдут вопросы и об усилении ответственности за недостоверное декларирование, и о работе Конституционного суда. «По меморандуму можно абсолютно точно сказать, что все, что касается раздела о борьбе с коррупцией, судебной системе, станет предварительными условиями для выделения транша», – заявил собеседник LB.ua, знакомый с переговорным процессом. Без выполнения этих условий совет директоров МВФ не сможет принять решения о выделении транша.

Кроме того, к концу марта необходимо выполнить еще один структурный маяк – провести аудит использования средств фонда по борьбе с COVID-19. Но это не все. Список таких маяков – условий, которые являются критериями для оценки выполнения программы при пересмотре, может дополниться.

По информации LB.ua, дополнительным маяком может стать изменение Закона «О Нацбанке» в части пересмотра полномочий Совета НБУ.

Также еще одним условием может стать запрет регулятору выходить на вторичный рынок ОВГЗ. Этот механизм используется для наполнения бюджета при нехватке денег. То есть Минфин выпускает ОВГЗ, продает их, в том числе и банкам, и пополняет бюджет. На первичном рынке, то есть напрямую у Минфина, Нацбанку ОВГЗ покупать запрещено, а на вторичном можно. Процесс выглядит так: НБУ дает рефинансирование банкам, те выкупают ОВГЗ, а Нацбанк потом может покупать их уже у банков. Такой механизм активно использовался ранее, в частности, в 2014-2015 годах. Потом его запретили, а с апреля 2020 года снова позволили применять. Считается, что этот механизм может привести к скрытой эмиссии денег.

Фото: Національний банк України

Возможно добавятся маяки, касающиеся эффективности работы разделенных налоговой и таможенной служб, создания службы финансовых расследований.

Действующая программа stand-by для Украины была утверждена в июне 2020 года на 18 месяцев. На сегодняшний день из $5 млрд кредита Украина получила лишь один транш на $2,1 млрд. До завершения программы остается 11 месяцев, а не выбрано почти $3 млрд, к тому же не ясно, когда финансирование возобновится. Поэтому, по информации LB.ua, Украина рассчитывает на продление сроков действия программы еще на полгода, то есть, до 24 месяцев. Максимальный срок, на который может быть продлена программа stand-by – 36 месяцев.