Профільний комітет Ради "востаннє" погодив пільгове розмитнення "євроблях"

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики 21 січня погодив пакет з двох законопроєктів про тимчасове спрощення митного оформлення автомобілів на іноземних номерах, так званих євроблях.

На сайті Верховної Ради повідомляється, що законопроєкти передбачають зміни до Податкового і Митного кодексів. Вони стосуватимуться автомобілів, які в'їхали на територію України до кінця 2020 року.

Їх можна буде розмитнити за ставкою, яка не перевищуватиме тисячі євро.

"У прикінцевих положеннях законопроєкту ми пропонуємо кошти, отримані від розмитнення транспортних засобів, у повному обсязі направити на вакцинацію українців від коронавірусної інфекції, доплату медикам, придбання обладнання тощо", - прокоментував рішення депутат "Слуги народу" Олександр Ковальчук.

Міністерство фінансів було проти, назвавши неприпустимим скасування оцінки вартості транспортних засобів і необхідним збереження обмеження віку автомобілів. Заступниця міністра Світлана Воробей пропонувала ввести ставки оподаткування на тому ж рівні, які діяли раніше під час пільгового періоду.

Формула розмитнення

Ковальчук "закликав українців не вірити в те, що можна буде ще раз «розкачати» Верховну Раду на пільги, а сплачувати мито при ввезенні автомобілів, інакше доведеться сплачувати штрафи".

Він також пообіцяв, що найближчим часом буде напрацьований законопроеєкт, який передбачатиме поступове, протягом п'яти років, зниження вартості розмитнення транспортних засобів.

Представники громадської організації "Авто Євро Сила" вже заявили, що їх не влаштовують запропоновані зміни, і вони планують знову пікетувати Верховну Раду, щоб депутати ухвалили раніше забракований законопроєкт №3704.

"3704 давав можливість абсолютно всім, і на майбутнє, володіти транспортними засобами доступно. Але за тим законопроєктом, про який сьогодні говорив Ковальчук, обмежуємося тільки тими транспортними засобами, які були завезені до 31.12.2020. Тобто євробляхарям можна, а іншим це буде потім. Це "потім" тільки для блях ми робимо вже 4,5 років. Коли це буде для всіх - взагалі невідомо", - сказав один з лідерів "Авто Євро Сили" Олег Ярошевич.

Нагадаємо, що у 2018 році Верховна Рада вже намагалася розв'язати проблему євроблях і ухвалила два закони.

Перший ввів нову формулу акцизного податку, який розраховують як множення базової ставки (від 50 до 150 євро залежно від типу і об'єму двигуна) на коєфіцієнт двигуна (обсяг/1000) і коєфіцієнт віку (кількість повних календарних років). Другий сильно підвищив розміри штрафів за порушення термінів перебування євроблях в Україні.

Крім того, з 25 листопада 2018 року до 24 лютого 2019 року діяв пільговий період, за час якого українці розмитнили за зменшеними ставками податків 218 тисяч автомобілів на іноземних номерах. Їхні власники сплатили до бюджету 13,5 млрд гривень.