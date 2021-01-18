Власники "євроблях" почали протестувати через штрафи

Близько сотні людей вийшли під Управління патрульної поліції Харківської області 18 січня. Як повідомляє "Суспільне", вони вимагали роз'яснити, за що і на яких підставах штрафують власників автомобілів з іноземною реєстрацією.

До управління прийшли не менше сотні людей, в тому числі з прапорами громадської організації "Авто Євро Сила". Вимоги учасників протесту - анулювати всі винесені штрафи та не чіпати автомобілі на європейських номерах.

З протестувальниками поспілкувалася начальниця Управління патрульної поліції Альона Стрижак. Вона сказала, що по суті від поліції вимагають не виконувати посадові обов'язки. За її словами, днями поліція отримала доступ до митної бази, і тепер патрульні мають право перевіряти реєстрацію авто і виписувати штрафи водіям, які не розмитнили автомобілі.

"Є 676-й наказ МВС від 2017 року, угода між Державною фіскальною службою і Національною поліцією від 2019 року. В результаті цієї угоди було складено дуже багато документів, на підставі яких нам надали всі доступи. Це фінішний процес", - сказала Стрижак.

Харківський регіон отримав доступ до митної бази першим, оскільки, за словами Стрижак, побільшало аварій за участі автомобілів на "єврономерах".

Нагадаємо, що у листопаді 2018 року Верховна Рада внесла зміни до Митного кодексу, які стосуються ввезення транспортних засобів на територію України. Вони передбачають істотне підвищення штрафних санкцій за незаконне використання автомобіля на іноземній реєстрації (від 8500 гривень).

Більше двох років поліція не штрафувала "євробляхерів", але ситуація змінилася в січні 2021 року, коли поліція отримала доступ до митної бази.