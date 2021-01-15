Палата представників США оголосила імпічмент Трампу
Палата представників США оголосила імпічмент Трампу
Дважды импичнутый. Как Трамп вляпался в историю
Дважды импичнутый. Как Трамп вляпался в историю
Кабмін підготував постанову про нову ціну на газ (документ)
Кабмін підготував постанову про нову ціну на газ (документ)
Граничну ціну газу збираються ввести для населення і ТКЕ. Проєкт постанови
Граничну ціну газу збираються ввести для населення і ТКЕ. Проєкт постанови
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
Ймовірного автора "плівок Єрмака" відправили під суд разом з колишнім нардепом (оновлено)
Ймовірного автора "плівок Єрмака" відправили під суд разом з колишнім нардепом (оновлено)
Україна в лютому отримає вакцину від ковіду, це може бути Pfizer, – Віктор Ляшко
Україна в лютому отримає вакцину від ковіду, це може бути Pfizer, – Віктор Ляшко
Виходець з України став мільярдером в США
Виходець з України став мільярдером в США
Трамп відмовився платити своєму адвокату Джуліані, – Washington Post
Трамп відмовився платити своєму адвокату Джуліані, – Washington Post
ГоловнаСуспільствоЖиття

В Україні тривають акції протесту через підняття цін на газ, люди перекривають траси

У Києві до ФОПівців на Майдані долучився новий протест - "Стоп тарифний геноцид".

У містах України тривають акції протесту через підняття цін на газ. Сьогодні протестували в Києві, у інших містах люди перекривають траси.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Видання "Одеський кур'єр" повідомляє, що сьогодні в місті знову протестували через підвищення тарифів для населення на газ, електрику, водопровід та опалення.

Фото: uc.od.ua

Також у Чорнобаївці Херсонської області перекрили трасу, передає місцеве видання "Херсонці".

Мітинг під Херсонською ОДА
Фото: Бахтіяр Шаріпов
Мітинг під Херсонською ОДА

Херсон
Фото: Бахтіяр Шаріпов
Херсон

Черкаське видання "Прочерк" повідомило, що аналогічну акцію протесту влаштували в Черкасах. Місцеві жителі зібралися під стінами Черкаської облдержадміністрації, щоб висловити своє ставлення до підвищення тарифів і зібрати підписи, щоб звернутися до влади.

Фото: procherk.info

Під стінами Черкаської облдержадміністрації
Фото: procherk.info
Під стінами Черкаської облдержадміністрації

У Полтаві сьогодні також протестують через високі ціни на газ. Дехто з мітингувальників пропонує вихід: через ситуацію, що склалася з тарифами, обласну раду варто, на їх думку, розпустити, передає видання Kolo.News.

Фото: kolo.news

Фото: kolo.news

Фото: kolo.news

Фото: kolo.news

Видання "Ратуша" повідомило, що сьогодні на автомобільній дорозі Н-10 у селі Ямниця Івано-Франківської області місцеві мешканці безперервно ходять пішохідним переходом і ускладнюють рух транспорту. 

Крім того, сьогодні на Майдані Незалежності в центрі Києва пройшла акція проти підвищення тарифів. Мітингувальники вимагають від влади ініціювати "реальне зменшення тарифів на газ та його розподіл". За словами учасників акції протесту, також Кабінет Міністрів повинен скасувати постанову №1325 від 28.12.2020 року, яка підвищує вартість електроенергії для населення.

Окрім підприємців з руху "SaveФОП", які ще з грудня протестують проти введення касових апаратів, на Майдані Незалежності з'явилася ще одна акція протесту, організована громадською ініціативою "Стоп тарифний геноцид", повідомило "Громадське радіо".

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль просив АМКУ та СБУ розібратися з причинами "газових" протестів. На його думку, протести відбуваються не тільки через підвищення ціни на газ і тарифів на його розподіл, а й "з метою політичних маніпуляцій".

На тлі протестів влада проводила декілька нарад щодо можливостей зниження тарифів. Результатом стала пропозиція ввести фіксовану вартість у 6,99 грн за кубометр газу до кінця карантину чи опалювального сезону (31 березня). Також ця ціна діє для продажу газу НАК "Нафтогаз України" підприємствам ТКЕ. Відповідну зміну пропонують внести в постанову про введення ПСО від 19.10.2017 №867.

Окрім того, прем'єр-міністр заявив, що уряд розробить річний газовий продукт, коли ціна на газ для споживачів фіксуватиметься на рік. Це захистить громадян від непередбачуваних зростань.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також