У Києві до ФОПівців на Майдані долучився новий протест - "Стоп тарифний геноцид".

У містах України тривають акції протесту через підняття цін на газ. Сьогодні протестували в Києві, у інших містах люди перекривають траси.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Видання "Одеський кур'єр" повідомляє, що сьогодні в місті знову протестували через підвищення тарифів для населення на газ, електрику, водопровід та опалення.

Фото: uc.od.ua

Також у Чорнобаївці Херсонської області перекрили трасу, передає місцеве видання "Херсонці".

Фото: Бахтіяр Шаріпов Мітинг під Херсонською ОДА

Фото: Бахтіяр Шаріпов Херсон

Черкаське видання "Прочерк" повідомило, що аналогічну акцію протесту влаштували в Черкасах. Місцеві жителі зібралися під стінами Черкаської облдержадміністрації, щоб висловити своє ставлення до підвищення тарифів і зібрати підписи, щоб звернутися до влади.

Фото: procherk.info

Фото: procherk.info Під стінами Черкаської облдержадміністрації

У Полтаві сьогодні також протестують через високі ціни на газ. Дехто з мітингувальників пропонує вихід: через ситуацію, що склалася з тарифами, обласну раду варто, на їх думку, розпустити, передає видання Kolo.News.

Фото: kolo.news

Фото: kolo.news

Фото: kolo.news

Фото: kolo.news

Видання "Ратуша" повідомило, що сьогодні на автомобільній дорозі Н-10 у селі Ямниця Івано-Франківської області місцеві мешканці безперервно ходять пішохідним переходом і ускладнюють рух транспорту.

Крім того, сьогодні на Майдані Незалежності в центрі Києва пройшла акція проти підвищення тарифів. Мітингувальники вимагають від влади ініціювати "реальне зменшення тарифів на газ та його розподіл". За словами учасників акції протесту, також Кабінет Міністрів повинен скасувати постанову №1325 від 28.12.2020 року, яка підвищує вартість електроенергії для населення.

Окрім підприємців з руху "SaveФОП", які ще з грудня протестують проти введення касових апаратів, на Майдані Незалежності з'явилася ще одна акція протесту, організована громадською ініціативою "Стоп тарифний геноцид", повідомило "Громадське радіо".

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль просив АМКУ та СБУ розібратися з причинами "газових" протестів. На його думку, протести відбуваються не тільки через підвищення ціни на газ і тарифів на його розподіл, а й "з метою політичних маніпуляцій".

На тлі протестів влада проводила декілька нарад щодо можливостей зниження тарифів. Результатом стала пропозиція ввести фіксовану вартість у 6,99 грн за кубометр газу до кінця карантину чи опалювального сезону (31 березня). Також ця ціна діє для продажу газу НАК "Нафтогаз України" підприємствам ТКЕ. Відповідну зміну пропонують внести в постанову про введення ПСО від 19.10.2017 №867.

Окрім того, прем'єр-міністр заявив, що уряд розробить річний газовий продукт, коли ціна на газ для споживачів фіксуватиметься на рік. Це захистить громадян від непередбачуваних зростань.