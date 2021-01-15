Поліція Одеси перевіряє повідомлення про "замінування" 185 дитсадків

Поліція Одеси перевіряє інформацію про загрозу вибуху в 185 дошкільних навчальних закладах міста.

Про це повідомила пресслужба НПУ.

Повідомлення щодо 185 садочків, у яких нібито сьогодні має статися вибух, надійшло на електронну адресу поліції.

Його достовірність перевіряють слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів, вибухотехніки та кінологи.

Нагадаємо, 13 січня правоохоронці Одеси отримали інформацію про замінування 26 закладів дошкільної освіти, суду та обласної прокуратури.

У листопаді минулого року Верховна Рада в першому читанні підтримала посилення відповідальності за неправдиві мінування та "телефонний тероризм".

Наразі Кримінальний кодекс України містить окрему статтю - 259 - про свідомо неправдиве повідомлення про загрозу вибуху. Вона передбачає до шести років тюрми для "жартівників". Однак ризик потрапити за ґрати часто не відлякує псевдомінерів.