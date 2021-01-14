В районі Гнутово на Донбасі поранено українського військового

Сьогодні, 14 січня, на Донбасі, в результаті обстрілу російсько-окупаційних військ отримав поранення український військовий.

Про це повідомляє українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі.

"Сьогодні близько 18:00 внаслідок обстрілу противником наших позиції в районі Гнутово отримав поранення один військовослужбовець Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пораненому надано медичну допомогу, його стан стабільний.

"Українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму було введено «режим тиші» та направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ", - повідомили в ТКГ.

Нагадаємо, сьогодні у вечірньому зведенні штаб ООС повідомив про два порушення режиму припинення вогню вздовж лінії розмежування - бойовики стріляли з гранатомета поблизу Водяного та Мар'їнки. Про поранених не повідомлялося.