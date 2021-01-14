Нацрада перевірить телеканал NewsOne через ефір з Піховшеком

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила супутниковому телеканалу "NewsOne" (ТОВ "Новини 24 години", м. Київ) позапланову безвиїзну перевірку щодо дотримання законодавчих норм про розпалювання ворожнечі.

Про це повідомляється на сайті Нацради.

Перевірку призначено після моніторингу ефіру телеканалу за 4 січня цього року. Цього дня мовник із 21:00 наживо транслював передачу "Епіцентр української політики" за участі гостя – заслуженого журналіста України, телеведучого, аналітика В'ячеслава Піховшека. Повтор передачі відбувся 5 січня.

"Висловлювання Піховшека про необхідність захисту російськомовного населення країни, а також ту частину населення країни, яка вважає себе приналежною до української нації й є носієм державної мови, мають ознаки порушення ліцензіатом вимог абзаців четвертого та шостого частини другої статті 6, пунктів а) та в) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» і частини першої статті 28 Закону України «Про інформацію»", - зазначається у повідомленні.

У Нацраді повідомили, що висловлюваннях Піховшека, зокрема, є ознаки безпосередніх та опосередкованих закликів до ненависті й нетерпимості, розпалення міжнаціональної ворожнечі, зокрема через заклики до створення у неправовий спосіб соціальних та громадських організацій за ознаками агресивного протиставлення ("убеждать наших идеологических врагов, это уже не противники, а враги") "російськомовного суспільства" всім іншим соціальним і мовним групам, які проживають в Україні.

"Під час передачі ані її ведуча, ані інші творчі або редакційні працівники телеканалу не вжили заходів реагування на висловлювання гостя для припинення правопорушення у прямому ефірі. Не було висловлено своєї оцінки або альтернативної позиції з порушеного питання, представники телеканалу не висловлювали занепокоєння або вибачення від офіційних представників ЗМІ", - наголосили в Нацраді.

Перевірка відбуватиметься з 8 по 19 лютого 2021 року.

Нагадаємо, у лютому минулого року Нацрада виписала NewsOne штраф за висловлювання Руслана Коцаби - блогера, якого звинувачують у державній зраді.