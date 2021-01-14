Через різке похолодання в Україні розгортають мережу пунктів обігріву

Через значне зниження температури в усіх областях буде розгорнуто мережу пунктів обігріву, в регіонах з інтенсивними опадами на складних ділянках доріг працюватиме снігоочисна та посипальна техніка.

Про це повідомляє пресслужба уряду за підсумками засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За рішенням комісії обласні та Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування мають розгорнути на період значного зниження температури (від -10градусів і нижче) в населених пунктах мережу пунктів обігріву і забезпечити їх продуктами харчування, одноразовим посудом, паливом та іншими предметами першої необхідності.

Також через комісія доручила органам влади, ДСНС, поліції і дорожнім службам через ЗМІ та соцслужби поінформувати населення про місця знаходження таких пунктів та допомогу, що в них надається, а через ЗМІ повідомляти перевізників та водіїв про очікуване ускладнення ситуації на дорогах.

Соціальні служби повинні активізувати роботу щодо надання допомоги незахищеним верствам населення, щоб не допустити їх обмороження та загибелі.

Міненерго та місцева влада повинні забезпечити безперебійну роботу електро-, тепло- та газопостачання населених пунктів та потенційно небезпечних об’єктів

Нагадаємо, за прогнозами Укргідрометцентру, в Україні очікується погіршання погодних умов. Зокрема, у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях прогнозується значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини та ожеледиця на дорогах. В Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях - налипання мокрого снігу та ожеледь (І рівень небезпечності).

15-16 січня в Україні очікується зниження температури вночі до 12-18 градусів морозу, місцями в північних областях до 21 градусу морозу, вдень до 10-16 градусів морозу. 17-18 січня холодна погода утримається.