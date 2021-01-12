Українців попереджають про різке зниження температури, снігопади, ожеледицю та хуртовини

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про різке зниження температури, снігопади, ожеледицю та хуртовини найближчими днями.

Так, за даними ДСНС, 13 січня у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях значний сніг (висота снігового покриву 5-15 см), пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця.

У Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях - налипання мокрого снігу та ожеледь (І рівень небезпечності, жовтий).

14 січня опади та несприятливі природні явища припиняться.

15-16 січня в Україні очікується значне зниження температури: вночі до 12-18° морозу, місцями в північних областях до 21° морозу, вдень до 10-16° морозу. 17-18 січня холодна погода утримається.

У Києві та Київській області 15-16 січня очікується вночі до 13-18° морозу, місцями до 21°, вдень до 11-16° морозу.

17-18 січня холодна погода утримається.