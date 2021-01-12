У Сколівському районі Львівської області рятувальники зняли 14 осіб з крісельного підйомника, що зупинився.

Фото: ДСНС у Львівській області

Про це інформує пресцентр обласного управління ДСНС.

Зазначається, що 12 січня о 09:51 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в сел. Волосянка Сколівського району на горі Високий Верх зупинилась крісельна дорога, на якій перебувало 14 людей (всі працівники крісельного підйомника).

10:36 Славською пошуково-рятувальною групою за допомогою альпіністського спорядження людей було знято, медичної допомоги ніхто не потребував.

Температура повітря під час рятувальної операції становила 2 градуси морозу.

Фото: ДСНС у Львівській області

До проведення рятувальних робіт залучалось 5 чоловік особового складу та 1 одиниця спецтехніки.

Голова Львівської ОДА Максим Козицький повідомив, що підйомник зупинився на гірськолижному курорті "Захар Беркут".

За його словами, обставини зупинки підйомника з'ясовують.

Нагадаємо, 1 січня у Славському Львівської області зупинився крісельний підйомник, на якому перебували 74 туристи, зокрема 13 дітей і 3 вагітних жінки. Рятувальники евакуювали людей з підйомника. Ніхто не постраждав.