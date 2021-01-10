На Львівщині водій “Лексуса” на смерть збив чоловіка

За минулу добу, 9 січня у Львівській області у ДТП загинуло двоє осіб.
Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Ввечері на південному об’їзді Львова, біля бази відпочинку "Львівська Швейцарія", зіктнулися автомобіль "ВАЗ-2106" і автомобіль"Опель Астра".
У результаті ДТП на місці події загинула 43-річна пасажирка "ВАЗу", мешканка с. Великосілки Кам’янка-Бузького району.
Чотири особи з травмами різного ступеня важкості були госпіталізовані у медичні заклади Львова.
Окрім того, поблизу с. Кнісело Жидачівського району, водій автомобіля “Лексус” збив на 55-річного пішохода, мешканця с. Квітневе Жидачівського району. Чоловік від отриманих травм помер на місці пригоди.
Нагадаємо, 8 січня у Хмельницькій області автомобіль злетів у кювет, у ДТП загинув 25-річний чоловік.