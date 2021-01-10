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На Львівщині водій “Лексуса” на смерть збив чоловіка

Також внаслідок зіктнення "ВАЗ-2106" і "Опель Астра" загинула жінка.

На Львівщині водій “Лексуса” на смерть збив чоловіка
Фото: facebook.com/khersonpolice.official

За минулу добу, 9 січня у Львівській області у ДТП загинуло двоє осіб.

Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Ввечері на південному об’їзді Львова, біля бази відпочинку "Львівська Швейцарія", зіктнулися автомобіль "ВАЗ-2106" і автомобіль"Опель Астра".

У результаті ДТП на місці події загинула 43-річна пасажирка "ВАЗу", мешканка с. Великосілки Кам’янка-Бузького району.

Чотири особи з травмами різного ступеня важкості були госпіталізовані у медичні заклади Львова.

Окрім того, поблизу с. Кнісело Жидачівського району, водій автомобіля “Лексус” збив на 55-річного пішохода, мешканця с. Квітневе Жидачівського району. Чоловік від отриманих травм помер на місці пригоди.

Нагадаємо, 8 січня у Хмельницькій області автомобіль злетів у кювет, у ДТП загинув 25-річний чоловік.

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