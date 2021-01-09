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На Закарпатті на гірськолижному курорті група молодиків вчинила напад на відвідувачів та персонал

Адміністрація викликала правоохоронців, однак конфлікт вичерпано не було.

На Закарпатті на гірськолижному курорті група молодиків вчинила напад на відвідувачів та персонал
Фото: https://www.facebook.com/krasiya.official/

На гірськолижному курорті "Красія" у Закарпатській області група молодиків вчинила напад на відвідувачів та персонал.

Про це повідомила пресслужба курорту.

"Сьогодні вдень група молодиків з 40+ осіб вчинила розбійний напад на працівників комплексу та відвідувачів. Впродовж дня "візитери" перешкоджали діяльності комплексу, погрожували фізичною розправою та навмисне втручалися в роботу комплексу, псуючи обладнання", - йдеться в повідомленні.

В пресслужбі також зазначили, що адміністрація викликала правоохоронців, однак конфлікт вичерпано не було.

"Безпосередньо на працівників комплексу та на деяких відвідувачів було здійснено напад, після чого адміністрація викликала правоохоронні органи, однак конфлікт не було вичерпано, а молодиків, які погрожували усім, хто був на їхньому шляху та перекривали трасу, покарано не було", - додали в пресслужбі.

Нагадаємо, у липні 2020-го у Київській області правоохоронці затримали групу зловмисників, яких підозрюють у скоєнні розбою, бандитизмі, незаконному поводженні зі зброєю і боєприпасами. Під час обшуків вилучили зброю, боєприпаси, банківські картки, мобільні телефони й інші речові докази.

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