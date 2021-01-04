​Мешканцю Закарпаття оголосили підозру за сепаратистські заклики в соцмережах

Кіберфахівці Служби безпеки України заблокували діяльність мешканця Закарпаття, який закликав до відокремлення області.
Про це повідомила пресслужба СБУ та Прокуратури.
"За попередніми даними слідства, мешканець міста Берегово створив низку акаунтів у соціальних мережах, через які поширював агітаційні заклики до порушення територіальної цілісності України. Зокрема, він закликав громадян підтримати відділення Закарпатської області від нашої держави", - йдеться у повідомленні.
Лінгвістична експертиза підтвердила, що у розповсюджуваних текстах містилися заклики до порушення територіальної цілісності країни.
Чоловікові повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу.
Нагадаємо, у листопаді минулого року СБУ провела обшуки у благодійному фонді, який пропагує створення автономії на Закарпатті.
26 жовтня 2020 року Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію в Закарпатській області під час проведення в країні місцевих виборів. Один з них - це державний секретар канцелярії прем'єр-міністра.
25 жовтня, у день місцевих виборів в Україні, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах політичну силу КМКС "Партія угорців України". Після цього МЗС запросило посла Угорщини та вручило йому ноту протесту.