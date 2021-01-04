Окупаційні війська на Донбасі двічі порушили режим тиші

Втрат серед військових не було.

Протягом доби, 4 січня, на переважній більшості ділянок відповідальності Збройних сил України в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування РФ неприцільно обстріляли українські позиції зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

Другий обстріл зафіксовано у районі відповідальності угруповання "Північ" - поблизу населеного пункту Луганське. Тут ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

Нагадаємо, минулої доби бойовики сім разів порушили "режим тиші" на Донбасі.