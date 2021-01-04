​Членів комісії, яка заперечувала плагіат у Шкарлета, спіймали на плагіаті

У роботах членів Комісії з академічної доброчесності Національного технологічного університету "Чернігівська політехніка", яка заперечувала наявність плагіату у роботах ексректора вишу, а нині міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, також виявили плагіат.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому на сайті "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях".

Так, у докторській дисертації голови комісії Вікторії Маргасової "Стратегія забезпечення стійкості економіки України до загроз економічній безпеці" знайшли текстові запозичення без належних посилань, синоніми та перефразування - загалом 70 сторінок.

"Праці Маргасової, які опубліковані за темою дисертації, датовані 2008–2014 роками. У порівняльних таблицях жовтим кольором показані повні збіги текстів, бірюзовим – синоніми та перефразування. Твердження дисертантки про те, що це нібито вона робить якісь висновки чи аналіз, виділені фіолетовим. Зеленим кольором – свідомі або несвідомі зміни тексту, на які ми звертаємо увагу читачів. Особливо нам подобається заміна Росії на Україну та російської економіки на вітчизняну", - йдеться у повідомленні.

Раніше в дисертації членкині комісії Аліни Пінчук, яка також є доценткою і директоркою навчально-наукового інституту економіки університету, знайшли підозрілі публікації, а також перехресний академічний плагіат. Докторську дисертацію "Стратегія забезпечення сталого розвитку сільського господарства в умовах діджиталізації економіки України" Пінчук захистила у 2020 році.

Вчені вважають, що Пінчук присвоїла частину тексту дисертації викладачки цього ж університету Тетяни Шестаковської.

Нагадаємо, 4 червня минулого року, через добу після появи інформації про кандидатуру Шкарлета на посаду міністра освіти, на сайті помилок і фальсифікації в наукових дослідженнях опублікували інформацію про плагіат у його монографії. Автор статті стверджує, що в монографії використано цілі блоки тексту, який було опубліковано на три роки раніше. При цьому посилань у роботі Шкарлета на цю наукову працю немає.

Шкарлет заперечував, що плагіатив чужі роботи, а в інтерв'ю LB.ua заявив, що в його тексті "є квадратні дужечки".

17 грудня 2020 року Шкарлет був призначений міністром освіти і науки мінімальною кількістю голосів - 226. Проти висловилися 43 парламентарії, утрималися 39. Не брали участі у голосуванні 35 нардепів. Джерела LB.ua у "Слузі народу" повідомили, що буквально незадовго до голосування достатньої кількості голосів за призначення не було, втім після цього був дзвінок від президента.

Шкарлет заперечував, що плагіатив чужі роботи, а в інтерв'ю LB.ua заявив, що в його тексті "є квадратні дужечки".