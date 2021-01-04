На новорічне оформлення Офісу президента витратили понад 50 тис. гривень - удвічі менше, ніж торік

Минулого року на оформлення приміщень ОП було використано більше 122 тис. гривень.

На новорічне оформлення приміщень Офісу президента витратили понад 50 тис. гривень, заплановано було - 40 тис. гривень.

Про це повідомили в управлінні адміністративними будинками Державного управління справами у відповідь на інформаційний запит УНН.

"На новорічне оформлення приміщень Офісу Президента України у 2020 році витрати становлять 53 218,00 гривень", - йдеться у відповіді.

На оформлення приміщень Офісу президента у 2019 році було використано 122 995 гривень. Також було використано 25 200 гривень на послуги зі встановлення та дизайнерського оформлення новорічних ялинок у державних резиденціях по вулиці Грушевського, 5А (Маріїнський палац) та вулиці Грушевського, 22.

У 2018 році для прикрашання приміщень Адміністрації президента витратило 29 800 гривень.

Нагадаємо, в Києві біля Офісу президента вже другий рік поспіль облаштовують ковзанку.

За даними дослідження руху "Чесно", найдорожчим оформленням локацій для святкування Нового року стало для мешканців Бучі Київської області - місцева влада виділила на це майже 4 млн гривень. У розрахунку на одного жителя міста це майже по 108 гривень. Найдешевшим виявилося святкування у Львові, Хмельницькому, Рівному, Івано-Франківську та Херсоні. Там підготовка до свят обійдеться мешканцям міста менш ніж в 1 гривню на особу.