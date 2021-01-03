Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Від ковіду померла солістка Національної опери України та волонтерка Олександра Тарасова
Від ковіду померла солістка Національної опери України та волонтерка Олександра Тарасова
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Мікробіолог, який допоміг виявити еболу, заявив про можливу нову смертельну хворобу
Мікробіолог, який допоміг виявити еболу, заявив про можливу нову смертельну хворобу
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Україна закупила китайську вакцину від коронавірусу Sinovac. Що це за вакцина, чи вона ефективна і коли розпочнеться вакцинація?
Україна закупила китайську вакцину від коронавірусу Sinovac. Що це за вакцина, чи вона ефективна і коли розпочнеться вакцинація?
За лінією пам’яті. Нащадки бойків і лемків Донбасу
За лінією пам’яті. Нащадки бойків і лемків Донбасу
Міністр Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від ковіду, – "Медичні закупівлі"
Міністр Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від ковіду, – "Медичні закупівлі"
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
ГоловнаПолітика

Зеленський записав окремі новорічні привітання для кожної області та для Криму

Роліки опубліковані на Facebook-сторінках ОДА.

Зеленський записав окремі новорічні привітання для кожної області та для Криму
Фото: скрін відео

Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення з новорічними привітаннями для кожної області України та Криму. Роліки опубліковані на Facebook-сторінках обласних адміністрацій.

Столичному регіону Зеленський побажав міцного здоров’я і назвав Київ серцем України. "Нехай це серце завжди радіє, ніколи не болить і не втомлюється", - зазначив президент.

Жителям Донеччини президент побажав здоров’я та миру. "Хочу побажати вам трьох речей - миру, миру та ще раз миру... Ми прагнемо зробити все, щоб наступний Новий рік ми змогли зустрічати разом: в одному часі, на одній хвилі, як одна сім’я. Адже у нас одна сім’я. І ми разом обов’язково порадіємо новим перемогам донецького "Шахтаря"", - сказав Зеленський.

Луганській області Зеленський також побажав миру. "Знаєте, хоча кондитерська галузь в Україні досить розвинена, є річ, яку нам нічого не замінить - це луганський шахтарський торт. Нехай у новому році закінчиться війна і ми всією країною посмакуємо його разом. Наприклад, - на матчі "Зорі" в рідному Луганську", - сказав президент.

Жителям Херсонщини президент побажав миру та злагоди, а також, щоб їхнє життя було "як найкращий у світі херсонський кавун - солодким, соковитим і без нітратів".

Миколаївській області Зеленський побажав провести рік, "не знаючи шторму". "Центр вашої області названий на честь святого Миколая - покровителя моряків", - зазначив президент.

Одеситам президент побажав, щоб у них "все було ок". "Скажу коротко: Сивол Одеси - Дюк. Символ року - бик. Хай у ньому у вас все буде ок", - сказав Зеленський.

До жителів окупованого Росією Криму президент звернувся російською. "Без Криму в Україні не так сонячно, не так смачно, не так приємно. Ну, загалом, просто якось не так. І так не повинно бути. Я вірю, що ми все одно будемо разом, бо Крим це Україна, а Україна це Крим. З Новим роком вас", - сказав Зеленський.

Буковинцям Зеленський нагадав, що Чернівці – це магічне місто, український Париж. 

Черкащині президент побажав "тільки радісних слів у 2021 році".

Мешканцям Закарпаття президент побажав щоб 2021 рік став роком "високих, як Говерла, досягнень та ніжних, як цвіт сакури, почуттів", а також - "завжди відчувати смак запашного бограчу та аромат домашнього вина". 

Тернопільщині Зеленський побажав, щоб у новому році "все було файно".

Львівській області Зеленський побажав "стільки приводів для щастя, скільки туристів у місті на зимові свята".

Жителям Івано-Франківщини "безмежної сили", а мешканцям Рівненської області -  рівних доріг, а також, щоб місцевий футбольний клуб вийшов до Прем’єр-Ліги.

Жителям Волині президент побажав щастя і "драйвового, як земляк Монатік, заряду".

Рідній Дніпропетрівщині Зеленський побажав, щоб у космічному центрі України "все було космічно, крім цін". Окремо президент згадав Кривий Ріг.

Кіровоградської області Зеленський побажав, щоб у 2021 році все множилось на два.

Жителям Запоріжжя президент побажав "успішно оминати усі пороги на шляху до мрій".

Жителям Чернігівської та Житомирської областей Зеленський побажав "посмішок на всі 32", а мешканцям Сумщини - "жодного суму".

Вінницькій області президент побажав щедрого 2021 року і нагадав, що Вінничина "подарувала Україні та світу Миколу Леонтовича, а разом з ним чарівну і дивовижну мелодію “Щедрик”.

Хмельниччині президент побажав "чудес", а Харківщині - "успішно подолати шлях до мрії, неначе легендарний Т-34".

Нагадаємо, у новорічному зверненні Зеленського до українців разом із президентом знялися діти, яким він розповідав про здобутки року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також