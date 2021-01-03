Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення з новорічними привітаннями для кожної області України та Криму. Роліки опубліковані на Facebook-сторінках обласних адміністрацій.

Столичному регіону Зеленський побажав міцного здоров’я і назвав Київ серцем України. "Нехай це серце завжди радіє, ніколи не болить і не втомлюється", - зазначив президент.

Жителям Донеччини президент побажав здоров’я та миру. "Хочу побажати вам трьох речей - миру, миру та ще раз миру... Ми прагнемо зробити все, щоб наступний Новий рік ми змогли зустрічати разом: в одному часі, на одній хвилі, як одна сім’я. Адже у нас одна сім’я. І ми разом обов’язково порадіємо новим перемогам донецького "Шахтаря"", - сказав Зеленський.

Луганській області Зеленський також побажав миру. "Знаєте, хоча кондитерська галузь в Україні досить розвинена, є річ, яку нам нічого не замінить - це луганський шахтарський торт. Нехай у новому році закінчиться війна і ми всією країною посмакуємо його разом. Наприклад, - на матчі "Зорі" в рідному Луганську", - сказав президент.

Жителям Херсонщини президент побажав миру та злагоди, а також, щоб їхнє життя було "як найкращий у світі херсонський кавун - солодким, соковитим і без нітратів".

Миколаївській області Зеленський побажав провести рік, "не знаючи шторму". "Центр вашої області названий на честь святого Миколая - покровителя моряків", - зазначив президент.

Одеситам президент побажав, щоб у них "все було ок". "Скажу коротко: Сивол Одеси - Дюк. Символ року - бик. Хай у ньому у вас все буде ок", - сказав Зеленський.

До жителів окупованого Росією Криму президент звернувся російською. "Без Криму в Україні не так сонячно, не так смачно, не так приємно. Ну, загалом, просто якось не так. І так не повинно бути. Я вірю, що ми все одно будемо разом, бо Крим це Україна, а Україна це Крим. З Новим роком вас", - сказав Зеленський.

Буковинцям Зеленський нагадав, що Чернівці – це магічне місто, український Париж.

Черкащині президент побажав "тільки радісних слів у 2021 році".

Мешканцям Закарпаття президент побажав щоб 2021 рік став роком "високих, як Говерла, досягнень та ніжних, як цвіт сакури, почуттів", а також - "завжди відчувати смак запашного бограчу та аромат домашнього вина".

Тернопільщині Зеленський побажав, щоб у новому році "все було файно".

Львівській області Зеленський побажав "стільки приводів для щастя, скільки туристів у місті на зимові свята".

Жителям Івано-Франківщини "безмежної сили", а мешканцям Рівненської області - рівних доріг, а також, щоб місцевий футбольний клуб вийшов до Прем’єр-Ліги.

Жителям Волині президент побажав щастя і "драйвового, як земляк Монатік, заряду".

Рідній Дніпропетрівщині Зеленський побажав, щоб у космічному центрі України "все було космічно, крім цін". Окремо президент згадав Кривий Ріг.

Кіровоградської області Зеленський побажав, щоб у 2021 році все множилось на два.

Жителям Запоріжжя президент побажав "успішно оминати усі пороги на шляху до мрій".

Жителям Чернігівської та Житомирської областей Зеленський побажав "посмішок на всі 32", а мешканцям Сумщини - "жодного суму".

Вінницькій області президент побажав щедрого 2021 року і нагадав, що Вінничина "подарувала Україні та світу Миколу Леонтовича, а разом з ним чарівну і дивовижну мелодію “Щедрик”.

Хмельниччині президент побажав "чудес", а Харківщині - "успішно подолати шлях до мрії, неначе легендарний Т-34".

Нагадаємо, у новорічному зверненні Зеленського до українців разом із президентом знялися діти, яким він розповідав про здобутки року.