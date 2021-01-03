За лінією пам’яті. Нащадки бойків і лемків Донбасу
За лінією пам’яті. Нащадки бойків і лемків Донбасу
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Україна закупила китайську вакцину від коронавірусу Sinovac. Що це за вакцина, чи вона ефективна і коли розпочнеться вакцинація?
Україна закупила китайську вакцину від коронавірусу Sinovac. Що це за вакцина, чи вона ефективна і коли розпочнеться вакцинація?
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Від ковіду померла солістка Національної опери України та волонтерка Олександра Тарасова
Від ковіду померла солістка Національної опери України та волонтерка Олександра Тарасова
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Міністр Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від ковіду, – "Медичні закупівлі"
Міністр Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від ковіду, – "Медичні закупівлі"
МОЗ заперечило можливість виробництва російської вакцини-кандидата в Харкові
МОЗ заперечило можливість виробництва російської вакцини-кандидата в Харкові
ГоловнаСуспільствоПодії

​У Києві нетверезий водій зіграв патрульним на баяні

Поліцейські зупинили порушника ПДД і помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння.

​У Києві нетверезий водій зіграв патрульним на баяні
Фото: facebook.com/lutskpolice

У новорічну ніч в Києві патрульні помітили автомобіль ВАЗ, що здійснив проїзд на червоний сигнал світлофора на вулиці Івана Бойчука. Патрульні зупинили порушника і помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

На вимогу інспекторів пройти освідування на стан сп'яніння 43-річний водій відмовився.

"Патрульні склали на чоловіка матеріали за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та за ст. 126 (керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП. Після чого, водій зіграв патрульним на баяні з нагоди свята", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Київщині поліція застосувала зброю, щоб зупинити п’яного водія.

У липні минулого року Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про посилення відповідальності за ДТП в нетверезому стані. Зокрема, законопроєкт збільшує штрафи за кермування напідпитку, впроваджує штрафи за покидання місця ДТП, а також зменшує поле для маніпуляцій, щоб уникнути відповідальності. Крім того, з 1 липня 2020 набули чинності зміни до законодавства, які передбачали кримінальну відповідальність за водіння в стані сп'яніння.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також