У новорічну ніч в Києві патрульні помітили автомобіль ВАЗ, що здійснив проїзд на червоний сигнал світлофора на вулиці Івана Бойчука. Патрульні зупинили порушника і помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

На вимогу інспекторів пройти освідування на стан сп'яніння 43-річний водій відмовився.

"Патрульні склали на чоловіка матеріали за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та за ст. 126 (керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП. Після чого, водій зіграв патрульним на баяні з нагоди свята", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Київщині поліція застосувала зброю, щоб зупинити п’яного водія.

У липні минулого року Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про посилення відповідальності за ДТП в нетверезому стані. Зокрема, законопроєкт збільшує штрафи за кермування напідпитку, впроваджує штрафи за покидання місця ДТП, а також зменшує поле для маніпуляцій, щоб уникнути відповідальності. Крім того, з 1 липня 2020 набули чинності зміни до законодавства, які передбачали кримінальну відповідальність за водіння в стані сп'яніння.