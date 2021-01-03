Мікробіолог, який допоміг виявити еболу, заявив про можливу нову смертельну хворобу

Нова хвороба може бути такою ж заразною як коронавірус.

У жінки з Демократичної Республіки Конго виявили хворобу з симптомами геморагічної лихоманки, однак тести на лихоманку Еболу та інші хвороби були негативні.

Про це пише Daily Mail.

Мікробіолог Жан-Жак Муембе-Тамфум, який допоміг відкрити вірус Ебола у 1976 році, вважає, що ця жінка може бути нульовим пацієнтом нового патогена під назвою “Хвороба Х”.

Вважається, що нова хвороба може бути такою ж заразною як коронавірус зі 50-90% смертності Еболи.

Муембе-Тамфум додав, що у тропічних лісах Африки “з'являються нові і потенційно смертельні віруси”.

“Зараз ми живемо у світі, де з'являться нові патогени. І це являє собою загрозу для людства”, – додав він.

На думку професора, майбутні пандемії можуть бути гіршими, ніж Covid-19, і більш апокаліптичними.

Нагадаємо, влітку минулого року у Конго зафіксували новий спалах захворюваності на лихоманку Ебола – заразилися 12 осіб. Шість людей померло.

У березні 2020 з лікарні у ДР Конго виписали останнього пацієнта з лихоманкою. У зв'язку з цим Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про припинення спалаху цього гострого вірусного захворювання, який тривав 19 місяців. За цей період вірус убив 2264 людини і заразив ще близько 1200.