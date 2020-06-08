В Конго зарегистрировали новую вспышку лихорадки Эбола

В Демократической Республике Конго зафиксировали новую вспышку заболеваемости лихорадкой Эбола - заразились около 12 человек. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения, информирует Reuters.

Еще неделю назад было известно только о шести случаях заражения в городе Мбандака на северо-западе республики. По состоянию на 8 июня известно о девяти подтвержденных случаях заражения и трех подозрениях. Шестеро пациентов умерли.

"Генетическое секвенирование вируса в лаборатории биомедицинских исследований Конго показало, что новая вспышка, вероятно, началась как "побочный эффект" - передача от зараженного животного, согласно исследованию, опубликованному на virological.org - форуме молекулярной эволюции и эпидемиологии", - добавили в агентстве.

Отмечается, что предыдущая эпидемия коронавируса в Конго длилась с 2018 года. Это уже десятая эпидемия с 1976 года. Густые тропические леса страны считаются естественным источником этой болезни.

Напомним, что в марте 2020 из больницы в Конго выписали последнего пациента с лихорадкой. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения объявила о прекращении вспышки этого острого вирусного заболевания, которая длилась в течение 19 месяцев. За этот период вирус убил 2264 человека и заразил еще около 1200.