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Главный санврач смягчил противоэпидемические нормы работы рынков во время карантина

За посетителям сохраняется обязательство носить средства индивидуальной защиты. 

В Украине смягчили противэпидемические нормы работы рынков в условиях карантина. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Ключевые правила:

  • допуск работников на рынок после термоскриннинга
  • на входе к рынку должны быть обустроены места для обработки рук антисептиками
  • на 10 квадратных метров площади можно находиться одному посетителю
  • допуск на рынок только в маске
  • должна проводиться дезинфекция поверхностей
  • информация о профилактике COVID-19 должна быть размещена на видных местах

Фото: moz.gov.ua

Фото: moz.gov.ua

Фото: moz.gov.ua

"Смягчение не означает отмену. Без соблюдения этих правил выход из карантина может затянуться", - подчеркнул Ляшко.

В правилах работы продуктовых рынков от 30 марта было прописано обязательство сохранять 1,5 м между покупателями в очереди, однако позволялось пребывание одного посетителя на 20 кв. метров торговой площади. 

Напомним, что президент Владимир Зеленский 8 июня сообщил, что в Украине пока что не будут разрешать массовые развлекательные мероприятия.

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