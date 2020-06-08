Главный санврач смягчил противоэпидемические нормы работы рынков во время карантина

В Украине смягчили противэпидемические нормы работы рынков в условиях карантина. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Ключевые правила:
- допуск работников на рынок после термоскриннинга
- на входе к рынку должны быть обустроены места для обработки рук антисептиками
- на 10 квадратных метров площади можно находиться одному посетителю
- допуск на рынок только в маске
- должна проводиться дезинфекция поверхностей
- информация о профилактике COVID-19 должна быть размещена на видных местах
"Смягчение не означает отмену. Без соблюдения этих правил выход из карантина может затянуться", - подчеркнул Ляшко.
В правилах работы продуктовых рынков от 30 марта было прописано обязательство сохранять 1,5 м между покупателями в очереди, однако позволялось пребывание одного посетителя на 20 кв. метров торговой площади.
Напомним, что президент Владимир Зеленский 8 июня сообщил, что в Украине пока что не будут разрешать массовые развлекательные мероприятия.