Главный санврач смягчил противоэпидемические нормы работы рынков во время карантина

В Украине смягчили противэпидемические нормы работы рынков в условиях карантина. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Ключевые правила:

допуск работников на рынок после термоскриннинга

на входе к рынку должны быть обустроены места для обработки рук антисептиками

на 10 квадратных метров площади можно находиться одному посетителю

допуск на рынок только в маске

должна проводиться дезинфекция поверхностей

информация о профилактике COVID-19 должна быть размещена на видных местах

Фото: moz.gov.ua

Фото: moz.gov.ua

Фото: moz.gov.ua

"Смягчение не означает отмену. Без соблюдения этих правил выход из карантина может затянуться", - подчеркнул Ляшко.

В правилах работы продуктовых рынков от 30 марта было прописано обязательство сохранять 1,5 м между покупателями в очереди, однако позволялось пребывание одного посетителя на 20 кв. метров торговой площади.

Напомним, что президент Владимир Зеленский 8 июня сообщил, что в Украине пока что не будут разрешать массовые развлекательные мероприятия.