Минздрав допускает возвращение зрителей на трибуны уже в следующем туре Украинской Премьер-лиги

Главный санврач такой сценарий не откидает.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко прокомментировал возможность возвращения зрителей на трибуны во время матчей чемпионата Украины.

По его словам, этот вопрос обсудят после очередного ослабления карантинных ограничений.

"После 10 июня, когда разрешат культурные мероприятия, Минздрав рассмотрит вопрос и предоставит свою официальную позицию по поводу возможной даты пропуска зрителей на стадионы.

Будет обсуждаться количество и процент возможной заполняемости трибун", - цитирует Ляшко football24.ua.

Отметим, очередной тур Украинской Премьер-лиги стартует 13 июня. Шансы провести его со зрителями теоретически существует.