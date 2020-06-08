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Легенда НБА пожертвует 100 млн долларов на борьбу с расизмом

Сумма благотворительности от Майкла Джордана - впечатляет.

Майкл Джордан
Фото: EPA/UPG
Майкл Джордан

Легендарный баскетболист "Чикаго Буллз", 6-кратный чемпион НБА Майкл Джордан выделит 100 млн долл. организациям, занимающимся обеспечением расового равенства и социальной справедливости, сообщает компания Jordan в Twitter.

"Black Lives Matter. Это не спорное утверждение. Пока укоренившийся расизм, который угрожает нашим социальным институтам, полностью не исчезнет, мы будем бороться за защиту и улучшение жизни чернокожих", - говорится в заявлении компании.

Джордан и его компания пожертвует деньги в течение следующих 10 лет.

Напомним, 25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд был убит полицейским Дереком Шовином, что вызвало массовые протесты в США и за их пределами.

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