Легенда НБА пожертвует 100 млн долларов на борьбу с расизмом

Фото: EPA/UPG Майкл Джордан

Легендарный баскетболист "Чикаго Буллз", 6-кратный чемпион НБА Майкл Джордан выделит 100 млн долл. организациям, занимающимся обеспечением расового равенства и социальной справедливости, сообщает компания Jordan в Twitter.

Black lives matter. This isn't a controversial statement. We are you. We are a family. We are a community. pic.twitter.com/cGH8bJl1GQ — Jordan (@Jumpman23) June 5, 2020

"Black Lives Matter. Это не спорное утверждение. Пока укоренившийся расизм, который угрожает нашим социальным институтам, полностью не исчезнет, мы будем бороться за защиту и улучшение жизни чернокожих", - говорится в заявлении компании.

Джордан и его компания пожертвует деньги в течение следующих 10 лет.

Напомним, 25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд был убит полицейским Дереком Шовином, что вызвало массовые протесты в США и за их пределами.