Клопп объяснил отказ "Ливерпуля" от дорогих трансферов этим летом

Фото: ливерпуль Юрген Клопп

Наставник без пяти минут чемпиона Англии – "Ливерпуля" Юрген Клопп пояснил, почему его клуб не будет вкладываться в летнюю трансферную кампанию, хотя у "красных" были серьезные виды на полузащитника леверкузенского "Байера" Кая Хаверца и нападающего РБ "Лейпциг" Тимо Вернера.

Фото: Sky Sport Кай Хаверц (слева) и Тимо Вернер

Немецкий специалист отметил, что на планы мерсисайдцев повлиял кризис, вызванный пандемией коронавируса.

"Подходящий момент, возможность - все должно совпасть. 6-7 недель назад мы не знали, сможем ли сыграть снова в этом сезоне. Мы ведем себя так, как будто все уже нормализовалось, но это не так. Сейчас нельзя прикидываться, что все будет хорошо в будущем", - цитирует Клоппа Sky Sport.

"Сейчас все клубы теряют деньги. Мы должны возвращать деньги за абонементы и, вероятно, отказаться от их продажи на следующий сезон. По крайней мере, на первых 10-15 матчей. VIP-зоны не будут заполнены, а билеты не будут распроданы. Это повлияет и на других партнеров, и, таким образом, все изменится. И если мы будем обсуждать с игроками сокращение их зарплат, и в это же время покупать игроков за 50-60 млн фунтов, то нам придется объясняться", - отметил Юрген.

Напомним, что "Ливерпуль" отказался от участия в государственной программе, которая помогла покрыть расходы на зарплаты.

Клуб с "Энфилда" возглавляет Английскую Премьер-Лигу, опережая действующего чемпиона страны - "Манчестер Сити" на 25 очков. Первенство планируют возобновить 17 июня двумя пропущенными матчами 28-го тура: "Астон Вилла" - "Шеффилд Юнайтед" и "Манчестер Сити" – "Арсенал".

Команда Клоппа в первом матче после рестарта сезона сыграет 21 июня с земляками из "Эвертона". Встреча пройдет на "Гудисоне".