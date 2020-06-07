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Шевченко продлил контракт со сборной Украины до конца 2022 года

Предыдущее соглашение истекало в июле 2020.

Шевченко продлил контракт со сборной Украины до конца 2022 года
Андрей Шевченко
Фото: ffu.ua

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко продлил контракт с национальной командой еще на два года, до чемпионата мира-2022 в Катаре. 

Об этом заявил президент УАФ Андрей Павелко на брифинге во Львове, пишет Sports.ua.

"С радостью сообщаем, что УАФ приняла решение продлить контракт с Андреем Шевченко до 31 декабря 2022", - сообщил Павелко.

Шевченко работает с национальной командой с лета 2016 года. С ним Сборная Украины вышла на Евро-2020, а также пробилась в группу A Лиги наций. Предыдущее соглашение истекало в июле 2020 года.

Сообщается также, что новые контракты подписали ассистенты по тренерскому штабу Александр Шовковский, Педро Хара, Андреас Малдера и Мауро Тассотти.

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