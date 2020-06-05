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Церемония начала обратного отсчета до старта Олимпиады-2020 отменена

Коронавирус повлиял и на это мероприятие.

Церемония начала обратного отсчета до старта Олимпиады-2020 отменена
Фото: nhk.or.jp

Оргкомитет токийских Олимпийских и Паралимпийских игр-2020 отменил церемонию по случаю начала обратного отсчета времени до старта Игр, в рамках усилий по сокращению затрат, связанных с этим отложенным спортивным событием, сообщил японский телеканал NHK.

Добавим, что церемония была запланирована на 23 июля, когда до начала мирового спортивного Форума останется ровно год.

Накануне глава оргкомитета Мори Ёсиро и губернатор Токио Коикэ Юрико подтвердили на своей встрече, что будут делать будущие Игры более рациональными в видимой форме.

При этом чиновники отметили, что мероприятие по отсчету времени не может проводиться из-за сохраняющегося риска инфицирования.

Олимпиада-2020 в Токио была отложена до следующего года из-за коронавирусной пандемии.

В настоящее время планируется открыть Олимпийские игры 23 июля 2021 года, а Паралимпийские игры должны стартовать спустя месяц.

Напомним, что окончательное решение о проведении Олимпиады-2020 примут весной будущего года.

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